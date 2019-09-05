Правительство РФ одобрило законопроект о досрочном получении негосударственных пенсий

Москва, 5 сентября. Правительство России поддержало законопроект о праве на получение негосударственной пенсии в 55 и 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

Законопроект предлагает снизить возраст выхода на негосударственную пенсию до 55 у женщин и 60 лет у мужчин. Кроме того, законопроект гарантирует назначение негосударственной пенсии инвалидам и работникам Крайнего Севера, а также другим лицам, которые обладают правом на досрочное получение страховых пенсий из Пенсионного фонда России.

Помимо этого, парламентарии предложили исключить из перечня пенсионных оснований условие о необходимости наличия страхового стажа, который включает в себя продолжительность трудовой деятельности и уплату страховых взносов в ПФР. Данная инициатива позволит стимулировать самозанятых граждан и наемных работников к накоплению будущих пенсий.

Один из авторов законопроекта Дмитрий Скриванов уверен, что законопроект создаст благоприятные условия для участия в негосударственных пенсионных фондах, а также привлечет внимание граждан к возможности увеличить свои доходы после выхода на заслуженный отдых.

«Наша задача — создать правовой механизм, при котором у трудящегося человека в нашей стране всегда будет законное право и комплекс доступных, прозрачных и понятных ему способов встретить старость уверенно, спокойно и благополучно», — пояснил депутат.

Он также добавил, что данный законопроект будет рассмотрен Госдумой в ходе осенней сессии.