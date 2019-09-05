Москва, 5 сентября. Вертолет Ми-8 опрокинулся при разгоне по взлетно-посадочной полосе для взлета в Саратовской области, сообщила пресс-служба министерства обороны России. По информации ведомства, разрушение одной из стоек шасси могло стать причиной происшествия.

«По докладу с места аварии причиной происшедшего могло стать разрушение одной из стоек шасси», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что комиссия ВКС РФ работает на аэродроме, где произошло происшествия. Специалисты выясняют все обстоятельства инцидента.

Отмечается, что экипаж вертолет сумел безопасно покинуть машину. В результате происшествия никто не пострадал.