Ассоциация граждан мира призвала прекратить огонь в Ливии

Триполи, 5 сентября. Ассоциация граждан мира в качестве немедленного шага призвала к гуманитарному прекращению огня и добросовестному возобновлению переговоров под эгидой ООН между широким спектром ливийских политических партий и представителей племен. Об этом пишет TransConflict.

Согласно данным миссии ООН в Ливии, десятки людей были убиты после воздушного налета на пригород Триполи, произошедшего 3 июля 2019 года. Удар пришелся по городу Таджура, в котором находился центр заключения мигрантов. Большинство убитых и раненых были из Эритреи, Судана и Сомали. Он надеялись добраться до Европы, но их задержали в Ливии. Многих, находящихся в центре заключения, задерживали при попытке пересечь Средиземное море.

В 2018 году около 15 тысяч человек задержали на лодках в Средиземном море. Этих людей вернули в Ливию и поместили под стражу, причем им не предъявили официальных обвинений и не назвали дату освобождения.

Официально центры задержания находятся под контролем департамента по борьбе с незаконной миграцией Правительства национального согласия. На деле эти центры контролируют ополченцы. Бывший верховный комиссар ООН по правам человека назвал условия содержания в этих местах «оскорблением совести человечества».

Со времен начала вооруженного конфликта в Ливии многие люди были убиты и ранены. Верховный главнокомандующий ливийской национальной армии генерал Халифа Хифтер, направивший войска в сторону Триполи в апреле 2019 года, рассчитывал, что сможет стремительно одержать победу, однако встретил сопротивление со стороны граждан, лояльных Правительству национального согласия. В итоге огонь в стране не прекращается, а гуманитарная обстановка становится все хуже и хуже.

Чтобы улучшить обстановку в Ливии, необходимо создать стабильную административную структуру управления с учетом географического и этнического разнообразия страны. Кроме того, нужно добиться гуманного обращения с беженцами и мигрантами.

Именно поэтому Ассоциация граждан мира призвала к прекращению огня и возобновлению переговоров. Кроме того, в ассоциации заявили, что необходимо прекратить возвращать беженцев и мигрантов в Ливию.

Ранее специальный посланник ООН Гасан Саламе заявил, что в Ливии можно добиться полного прекращения огня. По его словам, на это указывает кратковременное перемирие в стране.

Отметим, что сейчас в Триполи находятся специальные корреспонденты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Малянов. Журналисты отправились в столицу Ливии, чтобы оперативно информировать общественность о происходящем в стране.