Поклонская рассказала, как поступит с Facebook после своего бана

Москва, 5 сентября. Руководство Facebook заблокировало страницу депутата Государственной думы РФ Натальи Поклонской из-за публикации, посвященной памяти погибшего в августе 2018 года главы ДНР Александра Захарченко. Парламентарий в беседе с Федеральным агентством новостей заявила, что будет вести свой аккаунт в соответствии с «открытыми» правилами соцсети.

Заместитель председателя комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции сообщила, что социальная сеть Facebook удалила ее пост, посвященный памяти главы ДНР Александра Захарченко, и заблокировала аккаунт на 30 дней.

«С таким политически заангажированным подходом и «странной» цензурой администрация соцсети в очередной раз показывает свою жесткую политическую зависимость и демонстрирует основное правило сообщества — «никаких правил», — посетовала Поклонская. — Я расцениваю такой шаг как трусость и страх перед фамилией человека, погибшего как герой за свою Родину и народ, в чьих сердцах он останется навсегда, независимо от информации в Facebook».

Член фракции «Единая Россия» ответила на вопрос журналиста, не планирует ли она внести ответные предложения после решения Facebook.

«Такого желания нет, — заявила Поклонская. — Просто буду вести свой аккаунт в соответствии с «открытыми» правилами, в соответствии с которыми можно писать про героев нашего Отечества».

Отметим, что забаненный в Facebook человек не может размещать посты — на своей странице либо в сообществах, куда он входит, переписываться в личных сообщениях, «лайкать», делать репосты, а также вступать в новые сообщества.

Пользователь имеет возможность, как и раньше, лишь просматривать доступные ему сообщения, — в этом плане ничего не изменилось, а еще подтверждать метку в посте или на фотографии.

Глядя на страницу забаненного человека, определить, в бане он или нет, нельзя. Разве что только косвенно — если он ранее часто обновлял свой аккаунт, а потом вдруг перестал.

Ранее Наталья Поклонская прокомментировала факт приглашения на следующее заседание думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посла США Джона Хантсмана и руководства немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle.