Руководитель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал о том, что в настоящее время стороны ведут переговоры об обмене заключенными между Россией и Украиной.

«Переговоры по обмену ведутся, насколько мне известно, это успешные переговоры, и в ближайшем времени они закончатся», — сказал Медведчук.

Член комитета Совета Федерации по международными делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал усилия, которые предпринимает Медведчук для нормализации отношений с Россией. Он отметил, что в своей риторике Медведчук так или иначе должен сдерживать себя.

«Я считаю, что Медведчук является одним из наиболее прагматичных и эффективных дипломатов на Украине. Естественно, его речи не всегда соответствуют нашим ожиданиям. Если бы он говорил только то, что нам нравится, тогда он стал бы «плохим переговорщиком» для Украины», — говорит сенатор от Республики Крым.

По словам российского парламентария, Медведчук является одним из наиболее здравомыслящих украинских политиков.

«При текущей ситуации он занимает очень взвешенную позицию, если говорить об отношениях Украины и России. Самое главное: он считает, что необходимо восстановить отношения между соседними государствами и предлагает конкретные решения этой проблемы», — рассуждает Сергей Цеков.

Он напомнил, что украинский политический деятель тесно общается с руководством Российской Федерации.

«Медведчук на протяжении многих лет своей политической карьеры демонстрировал лояльность к Российской Федерации и имеет крепкие связи с президентом нашей страны», — напоминает председатель Русской общины Крыма.

Российский политик подчеркнул, что Медведчук всегда выступал за то, чтобы права русских соблюдались.

«Он всегда был сторонником взвешенной политики Украины, прежде всего в вопросах языка, вопросах культуры, вопросах, которые касаются православной церкви» Он не был пророссийским политиком и представителем какой-либо пророссийской силы, которые представляли мы. Я имею в виду Русскую общину Крыма и партию «Русское единство», — напоминает добавляет член комитета СФ по международным делам.

В заключение сенатор напомнил, что власть в 2014 году была свергнута в первую очередь благодаря американцам.

«Если говорить о пророссийских силах и российских соотечественниках, то они, к сожалению, свернули свою деятельность ввиду тех угроз, которые возникли после антиконституционного государственного переворота. Поэтому роль такой «мягкой силы» очень важна. Стоит отметить, что Медведчук придерживается как пророссийских, так и проукраинских взглядов. И его «пророссийскость» идет на пользу Украине. Ведь наибольший вред стране нанесли проамериканские политики. Именно они довели Украину до нынешнего состояния», — подытожил Сергей Цеков.

Ранее стало известно о том, что Медведчука исключили по переговорам по Донбассу.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел антиконституционный переворот. После этого Крым по итогам референдума снова стал частью России. Жители ДНР и ЛНР в свою очередь объявили о своей независимости. После этого Киев объявил так называемой АТО, фактически развязав гражданскую войну. Вооруженный конфликт, согласно официальным оценкам, унес жизни более 13 тысяч человек.