Москва, 5 сентября. Британский колониализм обернулся для Африки катастрофическими последствиями как в социальном, так и в экономическом плане. Об этом сообщает министерство иностранных дел РФ.

В качестве примера МИД привел Королевство Эсватини (бывший Свазиленд), которое в начале прошлого века находилось под протекторатом Великобритании. В результате страна утратила контроль над значительной частью плодородных земель, которые захватила британская компания Commonwealth Development Corporation для выращивания сахарного тростника, а местные жители были вытеснены на непригодные для фермерства районы.

В 1930 годы британская Turner & Newell добывала в Эсватини асбест — вещество, пыль которого вызывает развитие рака при попадании в дыхательные пути. Отходы с асбестом до сих пор хранятся под открытым небом возле населенных пунктов.

«Не менее варварскими методами британские компании осуществляли добычу угля и разработку железной руды. От их угольных и железорудных шахт остались огромные объемы шлака — земли не рекультивированы», — говорится в сообщении.

Сильный удар по экологии Эсватини нанесли британские лесозаготовители. Уже упомянутая Commonwealth Development Corporation вместе с Courtaulds осуществляли массовую вырубку африканского леса на экспорт. Восстановить леса удалось лишь искусственным способом после восстановления независимости королевства.