Стали известны подробности взрыва в Донецке

Донецк, 5 сентября. Сотрудник полиции ДНР получил тяжелые ранения при подрыве взрывного устройства в Донецке. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал один из местных жителей.

Взрывное устройство было заложено возле заброшенного киноконцертного комплекса по адресу проспект Ильича, 88 в Калининском районе Донецка.

«На углу с кинотеатром, на пересечении улицы Гвардейской Дивизии дворник нашел закладку (заложенное взрывное устройство – Прим. ФАН). Вызвал полицию, полицейский ткнул палкой и взорвался. Те, кто рядом живет, слышали - взрыв был сильный… Забрали на скорой. Вроде живой» — рассказал собеседник ФАН.

: Как стало известно ФАН, в данный момент на месте происшествия работают сотрудники МГБ и МЧС ДНР, территория оцеплена и огорожена специальной лентой.

Данное происшествие активно обсуждают интернет-пользователи, проживающие в столице Донецкой Народной Республики.

«Комендантский час нужно усиливать, а не убирать! Укры пешком ходят», — пишет один из дончан.

Вместе с тем, обращает на себя внимание огромное количество фейков, которые в последнее время вбрасывают в украинские СМИ. В частности, 4 сентября была вброшена информация о том, что в Ясиноватой якобы сгорел «роскошный дом» главы МВД ДНР Алексея Дикого, а легендарная полковник армии ДНР Ольга Качура с позывным «Корса» якобы была задержана. Все эти фейки опроверг ФАН.