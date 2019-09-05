Заявление Путина о покупке гиперзвукового оружия направлено на внешнего потребителя

Военный эксперт Сергей Судаков уверен, что предложение Владимира Путина о возможности покупки российского гиперзвука направлено всем странам.

Ранее президент России Владимир Путин во время своего выступления на пленарном заседании пятого Восточного экономического форума заявил, что предлагал своему американскому коллеге Дональду Трампу купить у России гиперзвуковое оружие. Так, на встрече в Осаке ставился вопрос о возможности учета в общих договоренностях современного российского вооружения, в том числе и гиперзвукового, так как в настоящее время ни одна страна в мире не располагает такими разработками.

«Я Дональду сказал: хочешь, мы тебе продадим? Вот и таким образом сразу все уравновесим. Они, правда, говорили, что они сами скоро произведут — ну, наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить, не в ущерб нашей безопасности, но с целью создания ситуации равновесия», — сказал российский лидер.

При этом гарант отметил, что в настоящее время можно учитывать количество носителей и боеголовок, и Россия готова к такому диалогу, однако пока Москва не получила внятного ответа от Вашингтона.

Комментируя заявление президента России, политолог, профессор Академии военных наук Сергей Судаков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что отказ американской стороны от покупки российского гиперзвука был очевидным. «США никогда ни у кого не покупают оружие, они его продают».

«Им можно предложить абсолютно все что угодно, но они не согласятся. Данная фраза, которая была сказана Владимиром Владимировичем, она, прежде всего, предназначена для внешнего потребителя, а также обычных американцев, чтобы те осознали огромную технологическую пропасть, которая сейчас разделяет Россию и США. Если Москва производит оружие, которое может предложить купить даже США, то это означает, что она действительно обладаем такими технологиями. По большому счету, понятно, что американцы никогда не согласятся на такую покупку, а все эти спекуляции, по поводу того, что Россия будет создавать себе конкурента и т. д. это полная ерунда. Нам это не интересно», — утверждает Судаков.

Для Российской Федерации сейчас важно другое — мировое технологическое лидерство. Понятное дело, что Соединенные Штаты рано или поздно все же разработают собственные гиперзвуковые ракетные комплексы, но случится это, скорее всего, спустя минимум пять лет. За это время российские специалисты также уйдут на несколько шагов вперед.

«Можно не переживать, что российский гиперзвук может обернуться против нас самих же. Не любая страна может себе позволить покупку российского вооружения, и не любая страна сможет позволить себе владеть тем оружием, которое мы производим. Если мы говорим о высокотехнологичной продукции, мы предлагаем ее открытым путем на рынке, и каждый может ее приобрести. Америка же, когда продает свое оружие, очень четко выписывает лицензию сначала на покупку, а дальше на продвижение. Причем продвижение от самого простого, некачественного и устаревшего вооружения к последующим закупкам современного. А мы напротив — сразу предлагаем передовое и современное вооружение. Хотите — покупайте, нет — сотрудничайте с Америкой. Выбор есть всегда», — заключил эксперт.

Напомним, в настоящее время Россия — единственная страна в мире, официально располагающая гиперзвуковым оружием. В феврале Владимир Путин заявил о запуске в серию ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим боевым блоком «Авангард» и об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон».