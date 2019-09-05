Клинцевич заявил, что Собчак провалила «тест на гражданственность и патриотизм»

Москва, 5 сентября. Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что журналист и экс-ведущая скандального телепроекта «Дом-2» Ксения Собчак провалила «тест на гражданственность и патриотизм».

Такой вывод Клинцевич сделал после ответа Собчак на уточняющий вопрос украинского журналиста о принадлежности Крыма, сообщили в пресс-службе сенатора

«Вопрос о принадлежности Крыма — это, пожалуй, сегодня один из главных тестов, которым проверяется отношение отечественного политика, общественного деятеля, журналиста к своей стране, к России, тест на гражданственность и патриотизм, и Ксения Собчак его откровенно завалила», — высказался Клинцевич.

Член Комитета Совета Федерации России также обратил внимание, что при ответе на этот, казалось бы, очевидный для российского политического деятеля вопрос, Собчак чувствовала себя дискомфортно и вертелась подобно ужу на сковородке.

В итоге Клинцевич признал ответ Собчак провальным и непонятным.

«В результате получилось, что Крым надо вернуть, но для этого должен быть проведен «какой-то референдум». Что называется, ни два, ни полтора», — заключил он.

Напомним, ранее экс-ведущая скандального телешоу «Дом-2», журналист и общественный деятель Ксения Собчак заявила, что признает возвращение Крыма в состав Украины «самым правильным» решением и считает, что это оптимальный способ улучшить отношения между Москвой и Киевом.

Крымский полуостров воссоединился с Россией на законных основаниях. Крым стал частью РФ 18 марта 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Соответствующий договор подписал президент России Владимир Путин.

Российский лидер заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно, однако Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией.