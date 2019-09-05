Суд Банги рассмотрит дела о нарушении прав человека в ЦАР

Банги, 5 сентября. Апелляционный суд Банги готовится к первому заседанию по уголовным делам, сообщило издание Bangui.

Заседания пройдут с 18 сентября по 17 октября. В этот период суд рассмотрит несколько дел, касающихся нарушений прав человека во время гражданской войны в ЦАР. В общей сложности 29 инцидентов будут разбиты между 16 уголовными делами.

На слушаниях будут присутствовать присяжные заседатели, председатель суда, мировые судьи и генеральный адвокат.

Напомним, в ЦАР на протяжении многих лет продолжалась гражданская война. В августе прошлого года благодаря поддержке России и Судана состоялась встреча лидеров противоборствующих сторон. В феврале было подписано Хартумское соглашение между правительством и лидерами вооруженных группировок.

Отметим, что благодаря Хартумскому соглашению в ЦАР заработали суды. Глава Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) Манкер Ндиай отметил позитивный вклад документа в урегулирование ситуации в республике.