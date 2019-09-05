В Госдуме объяснили интерес Индии к совместному судостроительству с Россией

Индия и Китай являются ключевыми партнерами для России, т. к. обладают экономическим и политическим суверенитетом, считает первый зампред комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат Владимир Гутенев. Как он отмечает, выстраивание отношений производственной кооперации с этими станами представляется более надежным и предсказуемым, чем с другими партнерами.

На пленарном заседании Восточного экономического форума между российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсуждались перспективы совместного строительства судов двух стран.

«Мы вчера говорили с премьер-министром [Индии]. Будем искать возможность совместной работы. Может быть, отдельные суда будут частично строиться у нас. Международная кооперация в мире процветает, таким образом организованная. Частично будут строиться у нас, частично будут доводиться на верфях в Индии», — сказал Путин.

По словам президента России Владимира Путина, это необходимо для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), нефтепродуктов, других грузов. Стороны ранее условились, что будут искать разные возможности по этому вопросу.

Путин также указал на то, что российская компания «Роснефть» является собственником одного из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на территории Индии, в зону ответственности которого входит один из индийских портов.

«Поэтому у нас очень много сопрягаемых направлений сотрудничества», — сказал российский лидер.

Российские судостроители имеют ряд уникальных компетенций в этой области, говорит Гутенев.

«В первую очередь, это строительство судов ледового класса, судов с ядерной энергетической установкой и целый ряд привлекательных для наших индийских партнеров компетенций. Поскольку мы в рамках освоения Северного морского пути можем создавать преференции для судов российского производства, то кооперация Индии с Россией дает достаточно большой импульс для инвестиций. Таким образом, слова президента о сотрудничестве нужно тщательно отрабатывать руководству объединенной судостроительной корпорации и тем экспертам по судостроению, которые функционируют в рамках Госдумы и союза машиностроителей России», — заявил Гутенев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Индия, не являясь мировым лидером в этой сфере, ищет партнеров, которые были бы предсказуемы и имели свой емкий внутренний рынок, рассказывает депутат.

«Я считаю, что нужно объединить технологические и экономические возможности двух дружественных стран, каждая из которых имеет свой внутренний рынок. Россия обладает уникальными компетенциями в судостроении, а Индия имеет приличный инвестиционный ресурс», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, в преддверии ВЭФ Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди посетили судоверфь «Звезда», где ознакомились с ходом работ по модернизации мощностей и с модельной линейкой перспективных судов. Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин подробно остановился на перспективном строительстве уникального сухого дока, при помощи которого можно будет строить корабли любых размеров.