Режиссер из США фильмом «Русская рулетка» призвал москвичей не верить Навальному

Москва, 5 сентября. Американский режиссер Мигель Фрэнсис-Сантьяго снял документальную картину «Русская рулетка», сюжет которой рассказывает о том, к чему может привести консолидированное голосование «за кого угодно, только не за кандидата от «Единой России».

Так называемая «оппозиция» во главе со скандально известным блогером Алексеем Навальным, провалив митинги в столице, стала призывать граждан участвовать в «умном голосовании». Гражданам предлагают поддержать на выборах в Мосгордуму тех кандидатов, на которых укажет Навальный.

Тем временем последствия такого голосования можно наблюдать не так далеко от столицы — во Владимирской области, к ситуации в которой и обратился в своем фильме американский режиссер.

Жители региона в прошлом году консолидировано проголосовали против действовавшей тогда главы области Светланы Орловой, участвовавшей в выборах от «Единой России». На пост избрали кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина.

Уже спустя считанные месяцы выбор граждан обернулся катастрофической ситуацией в медицине, ликвидацией крупнейших промышленных предприятий, а также коллапсом дорожного строительства. Обо всем этом Фрэнсис-Сантьяго подробно рассказал в своем фильме.

«Русская рулетка» — это попытка «гражданина мира» найти ответ на вопрос, какое будущее может создать для России «умное голосование», — прокомментировал режиссер.

К съемкам документального фильма Фрэнсис-Сантьяго привлек как московских, так и владимирских экспертов, депутатов, политологов, журналистов, чиновников и даже сторонников Навального. Он заявил, что пытался своей картиной предупредить избирателей о последствиях так называемого «умного голосования», и призвал москвичей ознакомиться с фильмом перед тем, как сделать свой выбор 8 сентября.

Напомним, всего на выборах в Мосгордуму зарегистрировано 233 кандидата. 171 из них представляет партии, 62 являются самовыдвиженцами. Отказы в регистрации получили 57 кандидатов из-за превышения порога брака в собранных за них подписях.

В частности, не допустили до выборов протеже Навального Дмитрия Гудкова, Любовь Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Илью Яшина и других «независимых кандидатов» и представителей непарламентских объединений. Их сняли с выборов из-за фальсификаций.

Оказалось, что «оппозиционеры» организовали «фабрики» по рисовке подписей, а также использовали данные мертвецов. К примеру, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь нашли 14,67% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака.

«Оппозиционеры», недовольные решением Мосгоризбирикома, запустили в столице ряд в основном несанкционированных митингов, которые зачастую заканчивались массовыми беспорядками и нападением провокаторов на сотрудников правоохранительных органов. В общей сложности силовики задержали около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. В минувший вторник суд вынес первые приговоры.

Ранее народный артист СССР Василий Лановой обратился к жителям Москвы с призывом не слушать Навального и поддержать кандидатов, которые готовы к конструктивному диалогу с властями. Он представил свой собственный список участников выборов и подчеркнул, что москвичи умнее и не станут идти на поводу у тех, кто диктует им свою волю.