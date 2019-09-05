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Врачи рассказали, почему нельзя гуглить симптомы болезней

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Врачи рассказали, почему нельзя гуглить симптомы болезней

Москва, 5 сентября. Эксперты рассказали, почему нельзя доверять интернет-диагнозам. Они не рекомендуют лечиться теми способами, которые можно найти в Сети.

Психиатр Александр Федорович заявил, что часто россияне полагаются на себя и ставят диагнозы самостоятельно. Для этого они гуглят и читают информацию о болезни в Интернете.

«Еще Михаил Жванецкий шутил: «Население наше окрепло и уже лечится самостоятельно», — сказал эксперт, его цитирует «Вечерняя Москва».

Он объяснил нежелание россиян идти к врачу тем, что им не хочется ждать в очередях или тратить деньги на обследование в частных клиниках.

Поэтому люди, которые страдают ипохондрией, сверяют свои симптомы с тем, что пишут в Интернете. Хотя с таким невротическим состоянием лучше обращаться к психиатру.

Именно специалист сможет определить, идет ли речь о проблеме медицинского или психологического характера. Федорович добавил, что самодиагностика не работает. При любых болях в организме лучше вызывать скорую помощь.

Терапевт Марина Анисимова отметила, что с развитием информационных технологий пациентов-ипохондриков стало гораздо больше.

«В век информационной активности остановить людей гуглить информацию о болезнях в Интернете невозможно», — сказала она.

Врач считает, что сейчас нужны верифицированные Минздравом России сайты, на которых содержится проверенная информация о болезнях. 

Ранее эксперты назвали восемь анализов, на которые можно не тратить деньги из-за их неэффективности.

 

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