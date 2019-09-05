Эксперт объяснил, зачем Шойгу дополнительно закупает «арктические терминаторы»

Ведомство Сергея Шойгу ведет переговоры о дополнительных закупках новейших арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА. Об этом сообщил управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых. Ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров объяснил, почему Минобороны РФ именно сейчас решило увеличить свой авиационный парк за счет «арктических терминаторов».

В настоящее время российские военные летают в Арктике на пяти вертолетах Ми-8АМТШ-ВА. По словам Леонида Белых, Улан-Удэнский авиационный завод, занимающийся производством и модификацией вертолетов Ми-8, постоянно получает благодарности от летчиков и пассажиров, которые летают на новейшей арктической машине.

«Думаю, программа будет продолжена», — сказал Белых в беседе с РИА Новости.

«Арктический терминатор», как прозвали Ми-8АМТШ-ВА в прессе, имеет ряд конструктивных особенностей и характеристик для работы в условиях Крайнего Севера, в том числе возможность запустить двигатели при температурах до минус 60 градусов. Для этого основные узлы и агрегаты вертолета запакованы в специальные чехлы, а кабина экипажа и грузовой отсек оснащены дополнительными средствами обогрева с применением технологий, используемых на космических кораблях.

Транспортно-штурмовой вертолет приспособлен для полетов на дальние расстояния. В нем можно установить четыре топливных бака, что позволяет лететь без дозаправки 1400 км.

Ми-8АМТШ-ВА оборудован цифровым автопилотом, повышающим точность пилотирования и навигации. Это необходимо на случай, если машина летит над тундрой, где мало ориентиров, или выполняет полет в условиях арктической ночи.

Кроме того, «арктический терминатор» оснащен метеолокатором, способным определять опасные погодные условия и в автоматическом режиме сканировать землю, фиксируя объекты и береговую линию. Также машина несет поисковый радиопеленгатор, работающий на всех аварийных частотах и способный помочь в поиске людей.

«Нет ничего удивительного в том, что министр обороны Сергей Шойгу принял решение расширить арктический авиапарк за счет «арктических терминаторов». В Арктике удобно летать на вертолетах, потому что аэродромов там мало — их дорого обслуживать. А вертолеты могут спокойно взлетать, садиться и перемещаться в арктических условиях», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

При этом он напомнил, что Арктика имеет очень большое значение для России.