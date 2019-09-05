В ОП РФ рассказали, как Госдеп финансировал протесты в Москве

Протестные акции, проходившие в Москве этим летом, финансировались из-за рубежа, а западные политики «подкармливали» лидеров оппозиции, чтобы дестабилизировать ситуацию в России.

Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказала член Общественной палаты РФ, первый заместитель председателя правления Международного общественного фонда «Российский фонд мира» Елена Сутормина.

По словам общественницы, для предотвращения акций протеста необходимо проводить активную разъяснительную работу среди сограждан, в том числе молодежи. Дело в том, что многие протестующие просто не знали о том, какое наказание им грозит за участие в незаконных уличных акциях.

Заокеанские деньги

— Елена Васильевна, могут ли лидеры оппозиции в РФ решиться на прямое вооруженное противостояние с властями по майданному сценарию?

— Цели у них такие есть. Протесты, которые мы наблюдали этим летом, были пробным шагом. Воздействие на оппозицию из-за океана началось не сейчас. Школы для журналистов, гранты, обучающие семинары проходили давно.

К примеру, в рамках программы «Открытый мир» Госдепартамента библиотека Конгресса США приглашала молодых лидеров российской оппозиции и СМИ из маленьких городов России в Штаты. Уже тогда это была приглядка к лицам, которые могут на что-то влиять. Затем, когда оппозиционеры возвращались в Россию, западные политики пытались их финансировать, подкармливать, чтобы те продвигали их дестабилизирующие идеи.

А в Центре Сахарова, например, западные кураторы приглашали лидеров оппозиции и даже рассказывали, как организовывать противоправные действия и незаконные акции, как взламывать брусчатку и бросать булыжники.

— Как наша страна противодействует этому влиянию?

— Как вы прекрасно знаете, недавно в России было ужесточено законодательство по поводу иностранных агентов и нежелательных организаций. Однако т. н. «Движение в защиту прав избирателей «Голос» и другие организации продолжают действовать на территории нашей страны — и этому активно помогают из-за рубежа.

Обратите внимание: когда вводились антироссийские санкции, Госдеп не прекратил помощи некоммерческим организациям России. Наоборот, создаются центры «противодействия российской пропаганде». Вашингтон неоднократно заявлял, что он будет усиливать работу со СМИ и НКО в России.

Дать отпор провокаторам

— Это ведь громадные финансовые потоки из-за рубежа...

— Да. Правоохранительными органами ведется мониторинг западного финансирования. Сейчас его характер меняется: раньше финансирование было прямое, сейчас же деньги в НКО направляются не напрямую, а через коммерческие организации.

Ужесточение контроля за инагентами — это правильно. Если мы возьмем, например, ситуацию в США, то там, если ты представляешь интересы другой страны, ты должен зарегистрироваться как иностранный агент и заранее направлять информацию государственным органам о том, с кем ты планируешь встречаться и какие темы ты собираешься обсуждать.

— Представители оппозиции обвиняли российское правосудие в излишне жестком наказании митингующих. Вы согласны с этой оценкой?

— Многие молодые люди, которые участвовали в протестах, были не из Москвы. И они были уверены в своей полной безопасности. Мы поддерживаем действия правоохранительных органов — в том аспекте, что провокаторам был дан отпор. Уже есть осужденные. Подобные противоправные действия нужно пресекать на корню.

Срок для «романтиков»

— Что привлекает молодых людей в этих протестах?

— Среди молодежи вокруг этих протестных акций был сформирован ореол романтичности. Молодые люди не обременены семьей, им хочется показать себя. Это определенная тусовка, молодежь знакомится там…

Правоохранители выявляли лидеров протеста, которые заводили толпу. Я считаю, что это правильно, что они были осуждены. Но нельзя забывать и о просветительской работе. Нам необходимо вести активное разъяснение норм законодательства среди молодежи.

— Неужели участвовавшие в протестах не знали, какое наказание их ждет?

— Как вам известно, у нас уже было ужесточено законодательство за призывы к экстремизму, террористическим действиям. Это правильно, ведь мы знаем, как вовлекается молодежь в экстремистские группы.

Но нужно разъяснить молодежи, что за этим кроется на самом деле. Многие участники протестных акций действительно получали финансирование от Запада, но многие просто шли на протест, потому что «это модно». Надо разъяснять, что есть другие формы политической активности, в которых молодые люди могут участвовать.

Нужно, чтобы четко было объяснено, за какие действия протестующих ждут реальные уголовные и административные дела. Потому что многие протестующие не ожидали реальных сроков: он думали, что их просто не решатся судить.