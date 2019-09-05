Собчак объяснила россиянам свои слова про Крым в эфире киевского радио

Киев, 5 сентября. Телеведущая, журналистка и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак объяснила свое заявление про «возвращение» Крыма украинской стороне, которое она произнесла в эфире киевской радиостанции. По словам светской львицы, ее слова не стоит превращать в громкое заявление, поскольку сама она тему принадлежности полуострова не поднимала.

«У меня есть позиция, я ее озвучила еще во время предвыборной кампании, она не поменялась. Сама я эту тему не поднимаю, но если мне задают вопрос — говорю на эту тему», — сказала Собчак в интервью изданию «URA.RU».

Напомним, в эфире украинской радиостанции «Новая волна» Ксения Собчак заявила, что передача Крыма Украине невозможна при нынешней политике российских властей. По словам журналистки, выход полуострова из состава РФ в настоящее время невозможен, хотя был бы «правильным решением». Он также заявила, что россияне и украинцы — братские народы, поэтому необходимо «пережить то, что уже было наделано».

Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».