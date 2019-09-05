Власти Украины поддержали радикалов и готовятся через суд аннулировать лицензию NewsOne

Украинский Нацсовет по телевидению и радиовещанию провел заседание, на котором телеканалу NewsOne вынесли «последнее предупреждение» и передали обращение в суд с просьбой аннулировать его лицензию. Параллельно у здания Нацсовета прошли сразу два митинга. На одном из них украинские националисты публично призывали к скорейшему закрытию всех «пророссийских» СМИ в стране. На другом — сторонники свободы слова требовали оставить телеканал в покое, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Митинг под стенами Нацсовета получился необычным. Одну его часть составляли члены националистической организации «Демократична сокиря» («Топор демократии»), которые ранее традиционно поддерживали любые антироссийские инициативы режима экс-президент Петра Порошенко. Также активисты «ДС» прославились издевательской «акцией с пирамадками» у посольства РФ в день смерти российского певца Иосифа Кобзона, а также бурным празднованием гибели первого главы ДНР Александра Захарченко.

Националисты из «ДС» блокировали вход в Нацсовет и развернули принесенные с собой плакаты «Путин + вата = NewsOne», «NewsOne и 112 — марионетки Москвы», «Начни утро с NewsOne и 112, закончи жизнь на Соловках!», «Нет кремлевским каналам Медведчука! Медведчук, уезжай к Путину!», «NewsOne разрушает суверенитет Украины через авторитет эфирного телевещания» и так далее.

Кроме того, они развернули своеобразный свиток, на котором поименно назвали всех «врагов Украины». Здесь были независимые местные СМИ (помимо NewsOne и 112, в их черный список вошли также канал ZIK, интернет-газета Strana.ua, информационный холдинг «Вести» и прочие), а также фамилии российских и украинских политиков, выступающих против украинского национализма и отрыва страны от РФ.

Как и заведено у националистов, они периодически включали на полную громкость гимн Украины и пафосные патриотические песни. А в перерывах запинаясь и с ошибками бубнили в микрофон о «предательстве интересов Украины», «проклятых прокремлевских СМИ» и призывали указанные масс-медиа закрыть.

К удивлению корреспондента ФАН, прямо напротив этих деятелей стояла не менее внушительная толпа сторонников телеканала NewsOne из самых разных общественных организаций Киева. Они держали плакаты «Мы не верим Нацсовету!», «Не указывайте нам, какие каналы смотреть!», «Нацсовет по ТВ — угроза независимым СМИ», «Нацсовет против свободы слова» и «Не дадим закрыть NewsOne».

Еще полгода назад, при режиме Порошенко, подобный плюрализм мнений на Крещатике был бы невозможен. Проще говоря, в тот период полицейские мигом бы разогнали «пророссийски» настроенную толпу, оставив на митинге только националистов. Однако времена изменились, что подтвердила одна из ситуаций на митинге.

Один из основателей партии «Демократична сокиря» Юрий Гудыменко попытался напасть на молодого активиста, державшего плакат «Демсокиря» — петухи Петра» (с намеком на Порошенко). Однако дежурившие в двух шагах полицейские вмиг вывели самого Гудыменко из толпы и препроводили его в ближайший автозак. После этого взаимное противостояние националистов и сторонников NewsOne продолжилось, но нарываться на грубость националисты больше не рисковали.

Напомним, Нацсовет Украины по ТВ и радиовещанию увидел повод лишить канал NewsOne лицензии «за разжигание межнациональной розни», ссылаясь на слова гостей эфира. Главные претензии возникли после выступления в эфире депутата «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олега Волошина о правах русскоязычных и особом статусе Донбасса. Волошин заявил, что на Украине должно быть регионально закреплено право говорить на тех языках, на которых говорит большинство местного населения. Он также отметил ,что Украине нужно срочно выполнять минские соглашения, где прописан особый статус, означающий, что на Донбассе не будут действовать ни законы об украинизации, ни о декомунизации.

Среди других претензий Нацсовета к телеканалу — выступление в эфире представителей партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко от 6 июня этого года. Тогда Медведчук прямо сказал, что «Украине нужно возобновить связи с Россией и странами СНГ», а Бойко — что «нужно отменить закон о декоммунизации, а Украина должна быть нейтральной и не входить в блоки».

Руководству канала припомнили и выступление юриста Елены Лукаш в передаче «Субъективные итоги» от 6 июля. Тогда Лукаш сказала, что «над избирателями Порошенко на чистом русском языке хохочут националисты, у которых счета в швейцарских банках». А 28 июня в прямом эфире NewsOne депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик , заявил, что «в Донбассе воюют донецкие шахтеры, а не российские войска».

На самом заседании Нацсовета присутствовали представители фракции «Оппоплатформа» Вадим Рабинович и Олег Волошин, а также видные национал-радикалы — глава С14 Евген Карась и лидер ее одесской ячейки Сергей Стерненко (в 2018-м он зарезал в Одессе человека и даже не был за это арестован). Между депутатами «Оппоплатформы» и националистами периодически возникали яростные перепалки, в ходе которых радикалы несколько раз нецензурно обозвали Волошина. В ответ он спросил, «кто они вообще такие, и почему они позволяют себе на него давить».

Еще один депутат Рады, глава комитета по свободе слова Нестор Шуфрич произнес на заседании Нацсовета большую речь о демократии в стране.

«Если вы лишите NewsOne лицензии, вы оставите много людей без работы, а их семьи — без кормильцев. Подумайте об этом! Встаньте на минуту на их место, станьте на несколько секунд опять журналистами — и только тогда примите решение. Сейчас на вас смотрит весь журналистский цех, все надеются на вас! Примите независимое, взвешенное, справедливое решение», — призвал Шуфрич членов Нацсовета.

По свидетельствам участников заседания, почти все обсуждение на Нацсовете свелось к тому, что «разжигание ненависти и розни» если и было на NewsOne, то звучало не из уст его ведущих или журналистов, а от гостей телеканала. Впрочем, члены Нацрады возражали, что в этом случае «ведущие должны были останавливать гостей и не позволять им таких высказываний в эфире».

Однако доводы активистов на улице не были услышаны членами Нацсовета по ТВ и радиовещанию.

«Признается разжигание телеканалом NewsOne межнациональной вражды. Единогласно. Нацсовет рекомендовал обратиться в суд касательно аннулирования лицензии канала», — объявила глава Совета Ольга Герасимюк.

Она отметила, что при этом «с сегодняшнего дня канал не прекращает вещание и его судьбу будет решать суд».

Напомним, по данным украинских СМИ, в команде президента Владимира Зеленского ранее звучали заявления, что там «всерьез думают, как бы признать «антигосударственными» любые заявления в поддержку мирного урегулирования на основе минских соглашений (включая особый статус Донбасса). А также о том, чтобы дать Нацсовету по ТВ и радио эффективные рычаги для того, чтобы наказывать за это. Поэтому, по словам украинских политологов, события вокруг телеканала NewsOne могут стать частью сложной политической игры новой власти. По данным инсайдеров, наиболее «ястребиная» часть нового киевского истеблишмента планирует забрать или закрыть каналы, формально принадлежащие депутату «Оппоплатформы» Тарасу Козаку (это как раз 112 Украина, NewsOne и ZiK).