Участник ВЭФ рассказал, как отец Карла Лагерфельда сделал состояние во Владивостоке

Владивосток, 5 сентября. Немецкие инвестиции в экономику Дальнего Востока имеют длинную историю. Об этом заявил глава компании SCHNEIDER GROUP Ульф Шнайдер на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Шнайдер принял участие в заседании круглого стола «Россия-Европа». По его словам, первые немецкие инвесторы начали свою работу во Владивостоке еще в XIX веке. В 1884 году предприниматели из Гамбурга Густав Кунст и Густав Альберс открыли во Владивостоке первый универмаг.

За пару десятков лет немецким предпринимателям удалось превратить небольшую сеть розничных магазинов в крупнейшую торговую империю. Торговый дом «Кунст и Альберс» занимался банковским делом и страхованием, а также имел собственное пароходство, построил первую в городе электростанцию и несколько заводов.

Кроме того, Шнайдер напомнил об отце известного модельера Карла Лагерфельда, который открыл во Владивостоке магазин продажи молочной продукции.

«Как бы сейчас сказали, он стал дистрибьютером молока, производимого в США, в России. Его бизнес развивался по всей стране, но центром всегда оставался Владивосток. Получается, у нас есть хорошие исторические примеры немецкого бизнеса на Дальнем Востоке. И это очень хорошая база для будущих немецких инвесторов», — отметил Шнайдер.

Глава SCHNEIDER GROUP также добавил, что власти Дальнего Востока должны чаще напоминать об инвестиционном потенциале региона, так как многие иностранные бизнесмены часто бывают в Москве и Санкт-Петербурге, однако «совсем не смотрят за Урал», передает Sm News.

Напомним, Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Форум посетят более восьми тысяч делегатов из 65 стран. По оценкам Минвостокразвития РФ, объем соглашений, подписанных на форуме, превысит три триллиона рублей.