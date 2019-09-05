Жена Кокорина в бикини отдыхает на море в ожидании слушаний по УДО

Москва, 5 сентября. Возлюбленная футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова отправилась на морское побережье накануне рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении спортсмена.

Гражданская жена Кокорина опубликовала в Instagram фотографии и видео с отдыха на морском побережье, сообщила «Газета.ру». Девушка позирует на фоне моря в бикини.

В пятницу состоится выездное заседание Алексеевского районного суда Белгородской области, которое рассмотрит ходатайство об УДО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, напомнил телеканал «360».

За две драки, которые профессиональные спортсмены устроили в октябре в центре Москвы, они получили наказание в виде лишения свободы. Мамаев был отправлен в колонию на 1 год и пять месяцев, а Кокорин — на полтора года. Футболисты отбывают наказание в колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области, сообщил Infox.ru.

По словам начальника колонии, жалоб на спортсменов у администрации исправительного учреждения нет. Осужденные делают зарядку, ходят на работу, проводят свободное время в библиотеке, а иногда играют в футбол за местную команду.

Кокорин ранее признался, что после освобождения хочет вернуться в профессиональный спорт и играть за петербургский «Зенит». Он подчеркнул, что очень любит родную команду и благодарен за поддержку тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку, что готов играть за клуб бесплатно.

Вратарь столичного ЦСКА Игорь Акинфеев выразил надежду, что Мамаев и Кокорин вернутся в футбол.