Ляшко призвал украинцев «вынести на вилах» Раду и кабмин

Киев, 5 сентября. Глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко призвал крестьян и фермеров «вынести на вилах» Верховную раду и правительство за решение разрешить продажу земли, а также пообещал сжечь здание парламента.

Ляшко назвал выборы в Раду боем за украинскую землю. Радикал обвинил киевские власти в желании распродать территорию Украины. Соответствующее видео политик опубликовал в Facebook.

«Я призываю украинских крестьян и фермеров объединяться и дать решительный бой — вынести на вилах и этот новоизбранный парламент, и правительство. Я вместе с крестьянами сожгу к чертовой матери тот парламент, но мы не дадим продать наше будущее», — заявил Ляшко.

Глава Радикальной партии Украины считает, что решение продавать землю противоречит Конституции, согласно которой земля принадлежит украинскому народу. Ляшко заявил, что только «дурак или предатель» может распродавать последнее богатство, что осталось у украинцев. Радикал обвинил киевские власти в том, что они «довели крестьян до ручки», чтобы даром забрать землю.

«Что такое деньги? Это — ничто, а украинская земля — ​​это тот ресурс, который будет кормить нашу нацию и сегодня, и завтра, и через тысячу лет», — добавил Ляшко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной раде отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель до 1 декабря. Зеленский подчеркнул, что реформы позволят создать рынок земли на 40 миллионов гектаров.

Экономист и политолог Александр Дудчак в комментарии Федеральному агентству новостей оценил земельную реформу Зеленского. Эксперт считает, что это может создать угрозу стратегическому ресурсу Украины, так как большая часть сельхозземель будет находиться в частных руках.