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Кандидат в президенты Туниса заявил о необходимости объединения национальных банков

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Кандидат в президенты Туниса заявил о необходимости объединения национальных банков

Тунис, 5 сентября. Кандидат в президенты Туниса Сафи Саид заявил, что намерен объединить национальный банки.

Саид выступает одним из 26 кандидатов, которые участвуют в президентской гонке в Тунисе. Будущего президента жители страны изберут 15 сентября.

По мнению Саида, национальным банкам следует объединиться.

«В Тунисе нет банка, способного обеспечить вам получение кредита, — объяснил он свою позицию. — Чтобы получить кредит, нужно иметь уверенность в другом банке: наши банки слабы».

Кандидат в президенты Туниса заявил о необходимости объединения национальных банков

Ранее политолог Тауфик Джебали отметил, что Тунис в преддверии выборов находится в состоянии политического раскола. 26 кандидатов хотят стать заменой покойного президента страны Бежи Каида Эссебси. Выборы главы государства были перенесены с ноября на сентябрь.

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