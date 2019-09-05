Анна Семенович предложила спасать мужчин своей шикарной грудью

Москва, 5 сентября. Популярная певица и телеведущая Анна Семенович пообещала спасать мужчин своей шикарной грудью. Об этом она написала на странице в Instagram.

Бывшая участница группы «Блестящие» пообещала опубликовать фотосессию с большим декольте. Свое решение она объяснила тем, что любование женской грудью помогает мужчинам избавиться от стресса.

Анна Семенович добавила, что те мужчины, которые каждый день смотрят на пышную грудь, сокращают риск инсульта до 50%.

«Приняла для себя важное решение, чаще носить глубокое декольте. Мужчины, будьте спокойны, я вас спасу», — написала артистка.

Она добавила, что сделала новую фотосессию в Петербурге.

«Ну все, подписался на Семенович, теперь долгая и счастливая жизнь мне обеспечена», — шутит пользователь в комментариях под постом певицы. «Зачетная грудь, всех обворожила: и мужчин, и женщин, и котиков», — написал другой пользователь. «Похоже тут половина России сокращает риск инсульта на вашей странице», — шутят фанаты.

Анна Семенович — бывшая фигуристка, вошла в список шести сильнейших спортсменов мира в танцах на льду. В 2000 году Семенович стала чемпионкой России в паре с Романом Костомаровым.

Травма мениска поставила точку на ее карьере фигуристки. Позднее Семенович пригласили работать на телевидении в качестве ведущей спортивных передач.

Там она познакомилась с продюсерами группы «Блестящие». С 2007 года Семенович занимается сольной музыкальной карьерой.