Рабочие завода в Тунисе заблокировали дорогу из-за закрытия предприятия

Тунис, 5 сентября. Рабочие сахарного завода заблокировали грузовиками дорогу Бизерта-Мензель-Бургиба из-за слуха о закрытии предприятия.

Как сообщил источник Mosaic FM, накануне сотрудники завода решили устроить сидячую забастовку. Поводом для выступления стала информация о том, что владелец фабрики, инвестор из Ливии, намерен закрыть предприятие.

В настоящий момент местные власти пытаются убедить забастовщиков открыть дорогу. В случае отказа в дело вмешается полиция.

Тунис переживает тяжелые времена: в стране разгорелся экономический и политический кризисы. Ситуацию осложняет и активизация террористов. Выборы президента Туниса запланированы на 15 сентября. Кроме того, в октябре состоятся выборы в парламент страны.

Ранее руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов выразил мнение, что результаты выборов могут лишь усугубить политический и экономический кризис в стране.