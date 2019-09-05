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Постпред Китая в ООН призвал принять меры для прекращения конфликта в Ливии

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Постпред Китая в ООН призвал принять меры для прекращения конфликта в Ливии

Пекин, 5 сентября. Постпред Китая в ООН призвал международное сообщество принять эффективные меры, чтобы помочь Ливии прекратить конфликт в стране и возобновить политический диалог.

Как сообщает Llibyan express, Пекин призывает мировое сообщество обязать стороны конфликта в Ливии прекратить огонь. За последние восемь лет ливийский народ пережил много страданий, а гуманитарная обстановка и ситуация с безопасностью в регионе многократно ухудшились, заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН У Хайтао в ходе заседания Совета безопасности организации, посвященного Ливии.

Он призвал международное сообщество помочь в решении ливийского вопроса и подчеркнул важность отстаивания целей и принципов ООН, а также уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности Ливии.

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