Зюганов назвал Ленина величайшим на земле после Христа, Мухаммеда и Будды

Москва, 5 сентября. Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов считает советского политического деятеля, основателя большевизма Владимира Ленина самым великим человеком на земле после Иисуса Христа, а также пророка Мухаммеда и Будды. Об этом депутат Государственной думы заявил в четверг во время пресс-конференции.

Как отметил Зюганов, он изучал биографию и многочисленные труды Ленина в течение многих лет и «с пристрастием». Во время изучения, по его словам, «открывал для себя потрясающие вещи».

«Можете представить: человеку 25 лет, он находится в ссылке, берет и начинает готовить работу о развитии капитализма в России, изучил 500 источников и сделал предсказание, научные открытия, которые полностью оправдались в последующие 30 лет», — обратил внимание лидер КПРФ, отметив, что он не может представить, «как это возможно».

Зюганов особо подчеркнул, что Ленина невозможно ставить в один ряд ни с кем. По его словам, Ленин четвертый человек на планете после Христа, Мухаммеда и Будды.

«После Иисуса Христа, Мухаммеда и Будды он будет самым великим человеком на планете», — резюмировал парламентарий.

В апреле текущего года Зюганов прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и международную террористическую группировку «Исламское государство»1 (запрещена в России). По словам политика, подобные заявления могут делать только «провокаторы, которые забыли историю».

1 Организация запрещена на территории РФ.