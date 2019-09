Жирафы в Африке оказались под угрозой исчезновения

Нью-Дели, 5 сентября. Жирафы, обитающие на африканском континенте, оказались под угрозой исчезновения. Об этом сообщила индийская газета The Hindu.

По данным издания, численность этих млекопитающих в Африке в период с 1985 по 2015 год упала на 40%. В итоге на континенте осталось менее 100 тысяч животных, что подтверждает информация Международного союза охраны природы (МСОП).

Природозащитники указывают, что основное внимание, как правило, приходится на катастрофическое падение численности популяции слонов, львов и носорогов. При этом громкие призывы защитить жирафов, практически оказавшихся под угрозой вымирания, по их словам, не звучат.

Темпы снижения численности, как отмечают эксперты, намного выше в центральных и восточных регионах страны. Основными причинами исчезновения этих млекопитающих в Африке являются браконьерство, изменение среды обитания и конфликты. Все эти факторы постепенно приводят к тому, что жирафов вскоре могут классифицировать как «находящихся под угрозой исчезновения».

