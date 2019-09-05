Медведев подписал распоряжение на закупку лекарств для детей за рубежом

Москва, 5 сентября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на закупку лекарств для детей из-за рубежа. Об этом российский премьер рассказал на своей станице в Facebook.

Дмитрий Медведев опубликовал запись, где объяснил существующую проблему с рядом препаратов для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Речь идет о препаратах, которые пока не производятся в России.

Премьер отметил, что некоторые формы необходимых препаратов, например — свечи, растворы и сиропы, в настоящее время производятся только за рубежом и не регистрируются производителями в России. Поэтому сейчас активно решается задача до конца 2023 года организовать выпуск всех требуемых форм лекарств в РФ.

Поскольку решение этой задачи требует времени, а помощь больным детям необходима уже сейчас, Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении денежных средств на закупку препаратов за границей.

«Я подписал распоряжение правительства о выделении денег из резервного фонда на закупку нужных лекарств. Это распоряжение также даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в Россию такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые у нас не производятся, а также клобазам», — написал Медведев.

Премьер отметил, что эта мера позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям, а у врачей появится возможность назначать такие препараты пациентам.

Ранее Медведев рассказал, что в России увеличилась доля собственных лекарственных препаратов. Рост производства российских медикаментов был зафиксирован на уровне 3,5%.