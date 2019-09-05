Абэ рассказал об отношениях России и Японии стихами Тютчева

Владивосток, 5 сентября. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, процитировал знаменитое стихотворение Федера Тютчева «Умом Россию не понять».

Глава японского правительства продекламировал четверостишие: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить». После этого он отметил, что в стихотворении можно заменить слово «Россия» на «Япония», и смысл останется тот же.

«То есть только так с Россией можно вместе быть, по-другому не получится. А давайте попробуем в этом знаменитом стихотворении слово «Россия» заменить на слово «Япония». Это страна, которой вы можете доверять. Дав обещание однажды, Япония неукоснительно исполняет его», — отметил Абэ.

По его словам, у Японии есть решения для множества проблем, и она остается надежным партнером. Напомним, что ВЭФ проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. В рамках форума запланировано множество встреч и подписание контрактов.

Так, например, в ходе мероприятие состоялось пленарное заседание с участием Абэ и президента РФ Владимира Путина. Японский политик заявил, что заключение мирного договора исторической миссией. Российский лидер в свою очередь подтвердил нацеленность Москвы на достижение мирного договора, хотя для этого необходимо решить массу вопросов и учесть множество фактов, как, например, обязательства Японии перед США.

Отметим, что мирный договор, который так и не был заключен между Японией и СССР после окончания Второй Мировой войны, стал главным вопросом в последующих российско-японских отношениях. Его решению препятствовали претензии Токио на Курильские острова, которые отошли к СССР после войны. Компромисс наметился в декабре 2016 года, когда Путин и Абэ достигли договоренности о совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Речь идет о рыболовстве, медицине, туризме и экологии.