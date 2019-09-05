СМИ сообщили о взрыве в Донецке

Донецк, 5 сентября. Мощный взрыв прогремел в четверг в Донецке. В результате происшествия пострадал сотрудник полиции Донецкой Народной Республики.

Отметим, что взрыв прогремел в районе киноконцертного комплекса «Донецк», где в это время находился сотрудник правоохранительных органов и рабочие, убирающие мусор. Страж правопорядка получил травму руки. В настоящее время на месте работают следователи. Что стало причиной взрыва, а также состояние пострадавшего — не уточняется.

Напомним, что это уже не первый подобный инцидент в столице ДНР. В феврале сразу три взрыва прогремели в городе — возле гостиницы «Парк Инн», где находятся наблюдатели ОБСЕ, и административных зданий. По предварительным данным, речь идет о детонации самодельных взрывных устройств, которые были сброшены украинскими дронами. В результате взрывов никто не пострадал, разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Еще один взрыв произошел в сентябре прошлого года. Безоболочное взрывное устройство сработало во время съезда компартии в Донецке. В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе Игорь Хакимзянов, который в то время выступал кандидатом на пост главы ДНР.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.