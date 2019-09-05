Службы опеки Италии забрали пятилетнего ребенка у россиянки

Рим, 5 сентября. Служба опеки забрала у россиянки в Италии ее пятилетнего сына. Анна Варганова обратилась за помощью к российским дипломатам.

Инцидент произошел 6 августа. По словам россиянки, до работников службы опеки дошла информация, что она планирует вернуться с сыном на родину.

Анна долгое время проживает в городе Бари и родила мальчика от гражданина Италии. Но позднее отец отказался от ребенка, и россиянке пришлось переехать с сыном в социальное жилье, пишут «Известия».

Женщина рассказала, что не знает местонахождения сына в данный момент. А их редкие встречи проходят в доме престарелых, где все контакты происходят в присутствии психолога и воспитателя.

Она обратилась за помощью в организацию «Русские матери». Координатор движения Елена Бергсет сообщила, что службы опеки следят за семьей Варгановой уже давно. Они настоятельно рекомендовали ей отдать ребенка в богатую семью.

А после инцидента женщины с отцом ребенка органы опеки стали круглосуточно следить за россиянкой. Именно желание вернуться на родину вынудило их пойти на крайние меры и отобрать малыша.

Ранее другая россиянка Екатерина Малышева попросила помочь вернуться на родину из Италии.