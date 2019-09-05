Навальный растратил пожертвования подписчиков на вечеринку своего отсидевшего брата

Москва, 5 сентября. Скандальный блогер Алексей Навальный потратил пожертвования подписчиков на вечеринку, которую устроил его младший брат Олег в честь открытия своей выставки. Об этом «оппозиционер» написал в своем Instagram.

Олег Навальный, который отсидел 3,5 года в колонии по уголовному делу о мошенничестве, решил устроить в столичной галерее «Арт 4» выставку, посвященную тюремной татуировке. 3 сентября братья закатили вечеринку в честь открытия экспозиции. На мероприятие позвали участников арт-группы «Война», голых толстяков и другую «фриковатую» публику.

«У Олега открытие его выставки современной тюремной татуировки. Вот, думаем, что бы набить. Юля решила «ИРА» — иду резать актив», — подписал фото с вечеринки скандальный блогер.

Отметим, что в тюрьме такие татуировки носят заключенные, которые оказывают сопротивление правоохранительным органам. Видимо, своей шуткой Навальный хотел поддержать участников незаконного митинга, прошедшего в Москве 27 июля, которые оказались за решеткой по его вине. Например, бросивший урну в полицейского Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии, а провокатор Кирилл Жуков сядет на три года за нападение на росгвардейца.

При этом Навальный, который регулярно собирает пожертвования с подписчиков, мог бы пустить эти средства на адвокатов для своих сторонников, однако он предпочел спустить все на вечеринку для своего брата. Когда один из комментаторов в Instagram поинтересовался, откуда у Алексея Навального деньги на брата, скандальный блогер написал, что на донаты можно купить все.

Конечно, этот ответ можно было бы расценить как шутку, однако всем давно известно о пристрастиях Навального, предпочитающего тратить пожертвования на заграничный отдых. Например, на майские праздники скандальный блогер отвез всю семью в Испанию, где за четыре дня потратил миллион рублей.

Перед каждой подобной поездкой со счетов так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», существующего на пожертвования простых граждан, загадочным образом исчезают деньги, сообщает Nation News. Например, чуть более миллиона рублей сняли со счетов перед поездкой семьи Навального в Египет. Кроме того, скандальный блогер снял около двух миллионов, чтобы свозить семью в Италию.

Как ранее сообщил автор Telegram-канала «Исповедь сотрудника ФБК», особенно Навальный разошелся во время зимних праздников: скандальный блогер отправился с семьей в Таиланд, сняв перед этим со счетов, 4,33 миллиона рублей.