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Навальный растратил пожертвования подписчиков на вечеринку своего отсидевшего брата

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Навальный растратил пожертвования подписчиков на вечеринку своего отсидевшего брата

Москва, 5 сентября. Скандальный блогер Алексей Навальный потратил пожертвования подписчиков на вечеринку, которую устроил его младший брат Олег в честь открытия своей выставки. Об этом «оппозиционер» написал в своем Instagram.

Олег Навальный, который отсидел 3,5 года в колонии по уголовному делу о мошенничестве, решил устроить в столичной галерее «Арт 4» выставку, посвященную тюремной татуировке. 3 сентября братья закатили вечеринку в честь открытия экспозиции. На мероприятие позвали участников арт-группы «Война», голых толстяков и другую «фриковатую» публику.

Навальный растратил пожертвования подписчиков на вечеринку своего отсидевшего брата

«У Олега открытие его выставки современной тюремной татуировки. Вот, думаем, что бы набить. Юля решила «ИРА» — иду резать актив», — подписал фото с вечеринки скандальный блогер.

Отметим, что в тюрьме такие татуировки носят заключенные, которые оказывают сопротивление правоохранительным органам. Видимо, своей шуткой Навальный хотел поддержать участников незаконного митинга, прошедшего в Москве 27 июля, которые оказались за решеткой по его вине. Например, бросивший урну в полицейского Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии, а провокатор Кирилл Жуков сядет на три года за нападение на росгвардейца.

При этом Навальный, который регулярно собирает пожертвования с подписчиков, мог бы пустить эти средства на адвокатов для своих сторонников, однако он предпочел спустить все на вечеринку для своего брата. Когда один из комментаторов в Instagram поинтересовался, откуда у Алексея Навального деньги на брата, скандальный блогер написал, что на донаты можно купить все.

Навальный растратил пожертвования подписчиков на вечеринку своего отсидевшего брата

Конечно, этот ответ можно было бы расценить как шутку, однако всем давно известно о пристрастиях Навального, предпочитающего тратить пожертвования на заграничный отдых. Например, на майские праздники скандальный блогер отвез всю семью в Испанию, где за четыре дня потратил миллион рублей.

Перед каждой подобной поездкой со счетов так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», существующего на пожертвования простых граждан, загадочным образом исчезают деньги, сообщает Nation News. Например, чуть более миллиона рублей сняли со счетов перед поездкой семьи Навального в Египет. Кроме того, скандальный блогер снял около двух миллионов, чтобы свозить семью в Италию.

Как ранее сообщил автор Telegram-канала «Исповедь сотрудника ФБК», особенно Навальный разошелся во время зимних праздников: скандальный блогер отправился с семьей в Таиланд, сняв перед этим со счетов, 4,33 миллиона рублей.

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Источник: Nation News
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