Сирия, 5 сентября. Одна из жен террористов ИГ1 бежала из лагеря для беженцев «Аль-Хол». Протурецкие боевики похищают жителей Африна с целью получения выкупа. Курды возобновили принудительную мобилизацию гражданских лиц в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обследовали территорию на восточном берегу Евфрата в Дейр-эз-Зоре.

Курды: задержали мужчину в районе Манбиджа в Алеппо по подозрению в связях с САА; возобновили принудительную мобилизацию гражданских лиц в Хасаке.

Бригада «Аль-Амшат»: похитила жителя кантона Африн с целью получения выкупа.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам артиллерии САА в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в нападении на блокпост курдов юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что курды возобновили аресты гражданских лиц в северо-восточной части Алеппо. Мужчина был задержан в деревне Джеб Ат-Тур, расположенной к юго-западу от города Манбидж, по обвинению в шпионаже в пользу Сирийской арабской армии (САА).

Незаконное взятие сирийцев под стражу продолжают практиковать и боевики вооруженной оппозиции, контролирующие северо-западные районы Африна. Так, недалеко от поселения Джикла западнее административного центра кантона исламисты бандгруппы «Аль-Амшат», связанной с протурецкой «Сирийской свободной армией»** (ССА), похитили молодого человека, потребовав за его освобождение выкуп в размере десяти тысяч долларов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) провели обыски на восточном побережье Евфрата в пригороде Дейр-эз-Зора Хатла. Согласно информации военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), правительственные подразделения обследовали территории на линии разграничения с «Демократическими силами Сирии»**** (SDF), в результате чего был арестован один человек, подозреваемый в связях с террористами «Исламского государства». Войска САР вынуждены прибегать к подобным мерам обеспечения безопасности ввиду роста числа вылазок боевиков террористической группировки в зонах контроля курдов. «Спящие ячейки» ИГ свободно действуют на занимаемых SDF территориях. Так, накануне поступали данные о том, что члены одного из подпольных формирований ИГ распространили листовки в населенном пункте Абу-Хардуб, заявив о скором возвращении «халифата».

Кроме того, по информации агентства новостей Al Nour, очередное нападение террористов произошло в районе оккупированного курдами города Мухаймида, где неизвестные открыли стрельбу по одному из контрольно-пропускных пунктов «демократической армии». По предварительным данным, никто из курдских бойцов не пострадал.

Провинция Идлиб

В южной части Идлиба вновь фиксируются столкновения между боевиками незаконных бандформирований и правительственными войсками. Как передает Twitter-канал (MasarPressNet), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по расположениям террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1***, на подступах к населенному пункту Барис. О нанесенном джихадистам уроне пока ничего неизвестно. Напомним, действие режима прекращения огня на линии соприкосновения сил не распространяется на боевиков радикальных исламистских группировок, таких как «Ан-Нусра».

Провинция Хасака

Информационный портал El Fagr сообщает о том, что члены группировки Рабочая партия Курдистана (РПК) вновь прибегли к арестам гражданских лиц с целью их насильственной вербовки. Поступают данные о том, что захваченные во время рейдов сирийцы нередко подвергаются пыткам за отказ от службы в рядах формирования. Так, среди недавних случаев — гибель девяти человек, в том числе одной женщины и четверых детей. Отмечается, что в рамках принудительной мобилизации задержанные вынуждены проходить обучение в одном из 20 тренировочных лагерей курдов. Активисты местных племен уверены, что в случае если члены РПК продолжат нарушать права населения, жители будут вынуждены самостоятельно оказать сопротивление курдским радикалам. Напомним, РПК была включена в список террористических организаций Евросоюза, а также запрещена и во многих других странах.

Между тем интернет-портал Halab Today TV сообщает о том, что одной из жен террористов «Исламского государства», содержащихся в лагере «Аль-Хол» на юге Хасаки, удалось сбежать. Женщина покинула пункт временного размещения после перенесенной операции. В настоящий момент ведутся ее поиски. Напомним, члены семей боевиков ИГ проживают на одной территории с беженцами, что не способствует улучшению гуманитарной ситуации в лагере.

1 Организация запрещена на территории РФ.