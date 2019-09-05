Принц Гарри и Меган Маркл обидели Елизавету II

Лондон, 5 сентября. Принц Гарри и его супруга, герцогиня Сассекская Меган Маркл обидели королеву Елизавету II, проигнорировав ее приглашение в замок Балморал в Шотландии.

Королева Великобритании ежегодно проводит два летних месяца в своей резиденции в Шотландии. Елизавета II приглашает членов королевской семьи навестить ее в замке.

Однако Меган Маркл и принц Гарри отказались приехать в гости к королеве. Пара оправдалась тем, что их четырехмесячный сын Арчи еще слишком мал для таких поездок. Тем не менее младенец уже успел отдохнуть с семьей на Ибице и отправиться с родителями на встречу с Элтоном Джоном во Францию.

Как отмечает источник The Sun, причиной отказа, вероятно, стало нежелание Маркл ехать в Шотландию. В Балморе нет никаких развлечений, кроме охоты, рыбалки и стрельбы.

«Если они хотят уединения или защиты — а так оно и было — нет более защищенного места отдыха, чем шотландский дом королевы», — отметил источник.

В прошлом году принц Гарри и его жена тоже не поехали в Шотландию, так как Маркл была на ранней стадии беременности, отмечает «Газета.ру».

Ранее в Сети появились снимки шикарной виллы на Ибице, где день рождения герцогини Сассекской отмечали принц Гарри и Меган Маркл. Семидневное пребывание в особняке с семью спальнями обходится взыскательной публике в 108 тысяч фунтов стерлингов (или более 8,5 млн рублей).