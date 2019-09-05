Москва, 5 сентября. Телеведущая Ольга Бузова собирается купить на Бали виллу, стоимость которой составляет 20 миллионов рублей. Об этом рассказал риелтор местного агентства недвижимости.

Риэлторы на Бали надеются продать Бузовой виллу за 20 миллионов. Отмечается, что недвижимость Бузова присмотрела во время съемок программы для канала ТНТ. Территория виллы составляет около 500 квадратных метров. Здание находится в элитном районе Джимбаран. По словам специалиста, Бузовой понравилась спальня с балконом на втором этаже. На крыше виллы находится отдельная зона отдыха с видом на окрестности. Кроме того, телеведущая восхитилась интерьером, в котором много индонезийского колорита. Как передает Пятый канал, на территории есть 16-метровый бассейн, тропический сад, до моря можно дойти пешком.

Как уточнил риелтор, российские знаменитости все чаще покупают недвижимость в Индонезии. Издание Starhit уточнило, что будущая вилла Бузовой изолирована от посторонних глаз. Как пишет Teleprogramma.pro, позже директор певицы Антон Богославский опроверг информацию о покупке Бузовой виллы.

Ранее телеведущая Ольга Бузова чуть не умерла во время отдыха на Бали. Девушка потеряла равновесие, стоя на кромке бассейна, расположенного на втором этаже. Очередное Stories Бузовой в Instagram могло закончиться трагедией. Звезда поделилась с подписчиками новым видео, как проходит ее отдых на Бали, где параллельно идут съемки передачи с ее участием.

Звезда зашла в бассейн и проплыла к другому бортику, где забралась на его кромку. Сразу за бассейном была пустота: никаких ограждений не было установлено. Расстояние до земли составляло около пяти метров.

Полуголая Бузова, позируя на узком бортике, в какой-то момент потеряла равновесие и чуть не упала со второго этажа. К счастью, телеведущая отделалась испугом — она покачнулась, вскрикнула, но устояла на ногах.

Больше рисковать жизнью звезда не решилась. Едва не погибшая Бузова сразу нырнула в бассейн и поплыла обратно. После этого инцидента она как ни в чем ни бывало продолжила снимать селфи в купальнике.

Ранее Бузова пережила нападение на Бали. Девушку атаковала обезьяна. Причем Бузову предупреждали о том, что к животным лучше не приближаться, но она не послушала, за что поплатись дорогими очками Jimmy Choo.