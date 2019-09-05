Авиаудары США по Идлибу могут затронуть на консультациях в Вене

Москва, 5 сентября. Вопрос авиаудара США по сирийской провинции Идлиб может быть затронут на российско-американских консультациях по борьбе с терроризмом лишь в общем контексте предмета переговоров, сообщил заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов.

Российско-американские консультации пройдут в Вене 9 сентября, подтвердил дипломат. По его словам, вопрос авиаудара по Идлибу отдельно в повестке дня не значится.

«Если мы разбираем ситуацию в целом в Сирии, а это очень маленький частный вопрос. В повестке дня его нет. Там много вопросов», — пояснил Сыромолотов в беседе с РИА Новости.

Замглавы дипломатического ведомства, отвечая на уточняющий вопрос, будет ли Москва поднимать эту тему, заявил, что такого рода вопросы «должны подниматься по линии механизма деконфликтинга, который существует в Сирии — это наши военные взаимодействуют с американскими военными».

«Здесь это может быть только в контексте, потому что основное — это военные урегулируют военную часть», — добавил представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Напомним, в последний день августа США нанесли удар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб. По информации российского Центра по примирению в САР, авиаудар привел к многочисленным жертвам и разрушениям.