Сирия и РФ призывают США закрыть лагерь «Аль-Хол», где может идти торговля органами

Глава межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев в Сирию Михаил Мизинцев сообщил, что на данный момент в арабскую республику вернулось уже почти два миллиона вынужденных переселенцев. Он также рассказал о том, что препятствует более стремительному расширению данного мирного процесса. Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Поток граждан САР, стремящихся назад в родные места, продолжает расти. Так, за один прошлый месяц в свои дома вернулись практически 50 тысяч человек. Прогрессу в наибольшей степени способствует политика официального Дамаска, направленная на возрождение социальной инфраструктуры в стране, а также усилия российских специалистов.

Уже сейчас Сирия стала значительно более привлекательной в экономическом плане, чем в первые годы вооруженного конфликта. В настоящее время идет активное строительства новых жилых кварталов и гражданских объектов, также регулярно открываются новые рабочие места.

Большую тревогу в вопросе возвращения беженцев, однако, вызывают многотысячные лагеря, располагающиеся в зоне оккупации США и курдов. Если ситуация с «Эр-Рукбаном», находящимся около американской базы «Ат-Танф», медленно, но планомерно решается при активном участии российского Центра по примирению враждующих сторон, то другой пункт временного размещения — «Аль-Хол» — скоро может стать еще более страшным местом.

Как рассказал Герасимов, сейчас в «Аль-Холе», находящемся в провинции Хасака, фиксируется критическая обстановка – там содержатся свыше 68 тысяч перемещенных лиц, что значительно больше, нежели лагерь вообще способен вместить. В итоге гуманитарная ситуация там уже близка к настоящей катастрофе.

«Призываем Соединенные Штаты предпринять конкретные шаги для скорейшей ликвидации данного рассадника антисанитарии и инфекционных заболеваний», — обратился к Вашингтону в связи с этим представитель министерства обороны РФ.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев уверен, однако, что американская сторона вновь попробует избежать темы беженцев в САР и постарается уклониться от выполнения требований России и Сирии, как и ранее в случае с «Эр-Рукбаном». Об этом он сказал в интервью ФАН.

«Единственное что США смогут ответить — это вновь про какие-то выдуманные проблемы и трудности. Мол, вот, мы не можем обеспечить вам безопасность в этом лагере. Так они говорили, например, когда не хотели впускать гумконвои в «Эр-Рукбан». Сейчас могут быть подобные отговорки. А поначалу американцы, скорее всего, вообще будут отмалчиваться на эту тему. Поэтому ожидать какого-то внятного ответа от Вашингтона по вопросу теперь «Аль-Хола» едва ли стоит. Тем более мы знаем, зачем на самом деле используются эти лагеря. Например, для принудительной вербовки в ряды подконтрольных Штатам боевиков, в курдские формирования или в состав обслуживающего персонала для радикалов», — пояснил наш собеседник.

Он добавил, что в «Аль-Холе» могут быть распространены и другие бесчеловечные процессы, в частности — связанные с контрабандой человеческих органов. Эксперт напомнил, что как раз из Хасаки в последнее время все чаще поступают сообщения об обнаружении тел гражданских лиц с изъятыми почками и селезенками.