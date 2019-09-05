На ВЭФ-2019 Россия примеряет роль нового глобального регулятора

Если сопоставить развитие событий на V Восточном экономическом форуме с потоком заявлений Эммануэля Макрона о необходимости «Европы от Атлантики до Тихого океана», то станет очевидной, скажем так, ограниченность и заторможенность мышления — не говоря уже о действиях! — даже самых, казалось бы, неординарных политических лидеров ЕС и современного Запада в целом.

Ведь только подумайте: президент Франции, даже просто произнося такие слова, явно чувствует себя чуть ли не героем, ломающим общепринятые стереотипы — ну, не Джордано Бруно, но хотя бы Галилео Галилеем, с его: «А все-таки она вертится!»

Тем более что свита, «играющая короля», вовсю обвиняет Макрона в необоснованной и непродуманной попытке смены проверенного временем антироссийского внешнеполитического курса. Хотя, по-хорошему, если бы супруг Брижит Торнье действительно был самостоятельным и волевым политиком, за которого он себя выдает, то сегодня находился бы не где-нибудь еще, а прямо во Владивостоке.

Тогда бы и его слова про «Европу от Атлантики до Тихого океана» могли стать не пустой болтовней, а фактором реальной политики. Но что есть — то есть, а чего нет — того, увы, нет! Другие западные публичные политики первого ряда (к их числу сейчас можно отнести Дональда Трампа, Бориса Джонсона и Ангелу Меркель; с Синдзо Абэ — отдельная история) не в состоянии позволить себе и этого! Даже если бы захотели — у них для этого просто нет необходимого ресурса реальной власти.

Да и сам Макрон таким ресурсом не располагает — а его сверхординарная «пророссийская» активность, судя по всему, вызвана соответствующей отмашкой тех, кто и привел его в Елисейский дворец. Что, собственно, стоит за словами действующего президента Франции?

Во-первых, это фундаментальное изменение отношений США и Европы. Из-за ослабления недавнего «глобального лидера» и сокращения доступной ему «кормовой базы» он из кормильца и защитника становится все более опасной угрозой другим членам хищной западной «стаи», рассматривая их уже в качестве самой близкой и легкой добычи, то есть «живых консервов» для себя. От такого каннибала нужно не просто держаться подальше, но и, по возможности, заручившись поддержкой другого потенциального вожака.

В данном случае Россия, с ее нынешней военно-стратегической мощью, — самый вероятный, а по сути — даже единственный кандидат. К тому же, сама формула «Европы от Атлантики до Тихого океана» подразумевает, что Россия признает себя частью этого единства, и на роль «вожака стаи» она всерьез даже претендовать не будет, и свой силовой ресурс предоставит «новым друзьям» чуть ли не задаром.

Более того, в рамках идеологемы Макрона заодно должно пройти разграничение сфер влияния, в ходе которого России придется отказаться от самостоятельных действий в «чувствительных» для этих «новых друзей» зонах, например в Центральной Африке, и «по-дружески» обеспечить им привилегированный доступ к своим собственным ресурсам… Это во-вторых.

Наконец, в-третьих, подобное «единство с Европой» должно означать существенное ослабление взаимодействия России с остальным миром: прежде всего, с Китаем, Индией и другими «неевропейскими» государствами, включая сворачивание активности по линии ШОС, БРИКС и других международных форматов.

Что ж, такого рода формулы могли быть по-настоящему актуальны сразу после Мюнхенской речи Путина 2007 года или в ходе кризиса 2008—09 годов. Но те возможности Европа безвозвратно упустила, а сегодня все уже совершенно иначе — инициативы Макрона в их нынешнем виде опоздали лет на десять минимум.

Россия уже не нуждается в том, чтобы стать «шестеркой при Большой семерке» или «частью единой Европы». Россия — уже не просто один из самостоятельных «центров силы» в современной мировой политике; она исповедует гораздо более широкий и эффективный подход к решению международных проблем, и V Восточный экономический форум — наглядное тому свидетельство.

Переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которые завершились подписанием многомиллиардных соглашений в сфере экономического и военно-технического сотрудничества; приезд во Владивосток главы правительства Страны восходящего солнца Синдзо Абэ, вроде бы решившего «придать новый импульс» отношениям между Москвой и Токио (что за этим стоит — покажут российско-японские переговоры на высшем уровне); присутствие на ВЭФ премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада и даже отсутствие там — видимо, по согласованию с Кремлем — председателя КНР Си Цзиньпина, — все это свидетельствует о том, что Россия полностью готова к новой для себя роли на современной международной арене.

Роли, которая в одной статье, опубликованной уже больше года назад, но — и это не случайно! — только сейчас, с необходимыми ретроспективными комментариями, получившей широкий резонанс, определена как роль «нового глобального регулятора».