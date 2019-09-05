МИД Украины возмущен заявлением члена президиума Боснии и Герцеговины о российском Крыме

Киев, 5 сентября. МИД Украины выразил протест в связи с высказыванием члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о принадлежности Крыма к России. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

Ранее лидер боснийских сербов, член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что Крым является частью России. Кроме того, Додик пообещал посетить Крым пир первой возможности.

«У меня вопрос: а разве Крым не часть России? Для меня это Россия», — сказал Додик в интервью журналу «Русский репортер».

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с высказываниями Милорад Додик.

«МИД Украины ценит официальную позицию коллегиальной президиума Боснии и Герцеговины по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и воспринимает указанные высказывания члена президиума Милорад Додик как выражение его собственного видения ситуации», — говорится в сообщении.

В украинском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что в МИД Боснии и Герцеговины направлена нота протеста в связи с намерением Додика посетить Крым.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проводились и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».