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Жонатас договорился с «Динамо»

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Жонатас договорился с «Динамо»

Москва, 5 сентября. Бразильский нападающий Жонатас достиг договоренности с московским «Динамо». По информации Федерального агентства новостей, футболист перейдет в столичный клуб на правах свободного агента, поэтому его подписание возможно в течение месяца после закрытия трансферного окна.

По словам источника ФАН, 30-летнему форварду был предложен двухлетний контракт с опцией продления еще на сезон. Сообщается, что зарплата игрока составит в районе 1,8 млн евро в год. В настоящий момент футболист находится в Москве и ждет урегулирования последних деталей контракта, после чего пройдет медобследование. Стоит отметить, что футболист также был предложен «Рубину», «Краснодару», «Спартаку» и ЦСКА.

Жонатас уже ранее выступал в России за казанский «Рубин» в сезоне 2016/17. На его счету было 35 матчей, 15 голов и 3 результативных передачи в составе казанской команды. Затем футболист, который был приобретен за 7 млн евро у «Реала Сосьедад», был продан в «Ганновер» за 9 млн.

Ранее сообщалось, что итальянская «Сампдория» отказалась продавать нападающего Маноло Габбьядини в московский «Динамо». Итальянцы отказались от 12 млн евро, которые предложил российский клуб.

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