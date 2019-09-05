В РЭО рассказали, как регионы справляются с новыми схемами утилизации мусора

Москва, 5 сентября. «Российский экологический оператор» (РЭО) проанализировал 40 территориальных схем обращения с отходами и пришел к выводу, что большинство из них сделаны некорректно. Об этом заявил замглавы РЭО Вячеслав Духин.

Под территориальной схемой понимается план мусорной реформы, которая определяет развитие отрасли. В документах должны приводиться данные об объемах мусора и местах, куда его планируется вывозить.

Власти в регионах России должны были составить схемы и провести конкурс для выбора оператора, который будет отвечать за исполнение программы. На новый режим работы перешли все регионы с 2019 года кроме Москвы, Петербурга и Севастополя.

Однако к концу первого полугодия 2019 года 11 субъектов этого так и не сделали. По словам Духова, в схемах нет данных о перспективных объектах инфраструктуры, в них также не включены будущие полигоны и заводы.

В других планах не прописано, каким образом организуют раздельный сбор мусора. Как отмечают «Ведомости», пока самая удачная территориальная схема у Тульской области, а слабые разработки у Краснодарского края, Ростовской области.

Замглавы РЭО добавил, что остальные схемы рассмотрят до 1 ноября, передает «360». Ранее глава РЭО Денис Буцаев принял участие в Петербургском экономическом форуме.

Он заявил, что отечественной отрасли по обращению с отходами нужны сильные инвесторы. Речь идет о строительстве новой инфраструктуры в сжатые сроки.