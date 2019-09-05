Япония разделяет экономику и политику в вопросе инвестиций в Дальний Восток

Япония во взаимоотношениях с Россией разделяет экономику и политику. Проблема с Курильскими островами не мешает развитию экономических связей России и Японии. Так считает член комитета Государственной думы по международным делам, депутат Антон Морозов.

Премьер Японии Синдзо Абэ в ходе Восточного экономического форума, который проходит с 4 по 6 сентября во Владивостоке, заявил, что инвестиции страны в экономику Дальнего Востока превысили 15 млрд долларов и будут расти.

«Совокупные инвестиции Японии в Дальний Восток, включая эти проекты, превысили 15 миллиардов долларов, в будущем ожидается дальнейшее инвестирование», — сообщил японский премьер.

По словам Абэ, Россия и Япония реализуют более 200 проектов в восьми сферах деятельности, японские компании активно работают на территории РФ, осуществляя, в частности, инвестиции на Дальнем Востоке, в том числе в рамках проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Премьер подчеркнул, что не менее 40% всех совместных российско-японских проектов связаны с Дальневосточным регионом. Абэ сообщил о достижении договоренности по пяти новым проектам, которые будут реализованы в сфере туризма и обращения с отходами.

В Японии отмечают большой экономический потенциал России, что, в свою очередь, не дает превалировать политике в совместных взаимоотношениях, говорит Морозов.

«Японцы разделяют экономику и политику. В экономическом плане они считают Россию надежным и перспективным партнером. Действительно очень много проектов реализуется с японским участием на территории как Дальнего Востока, так и в других регионах. Кроме того, посольство Японии в Москве тоже очень активно работает, приглашая к себе на прием депутатский корпус. Однако больным вопросом для Японии являются Курильские острова. Но, как показывает практика, это не мешает развитию наших экономических отношений, несмотря на то, что у нас нет мирного договора», — заявил Морозов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Россия получает достаточно большие выгоды от экономического сотрудничества с Японией, отмечает депутат.

«В России создаются новые рабочие места, увеличивается налогооблагаемая база, а также улучшается общий климат делового сотрудничества. Кроме того, происходит технологическое перевооружение предприятий, т. к. Япония является мировым технологическим лидером. Поэтому нам важно с ней сотрудничать», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что транспортные компании Японии принимают участие в реализации проекта по развитию Северного морского пути.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин и Абэ нацелились на заключение мирного договора. Путин подчеркнул, что в процессе заключения мирного договора всплывает масса вопросов, которые касаются третьих стран, в том числе это вопросы военного, оборонного характера и вопросы безопасности. Президент РФ также отметил, что Россия должна учитывать и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе США.

Япония претендует на острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и гряду Хабомаи. Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция РФ заключается в том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, поэтому суверенитет России над ними сомнению не подлежит.