Эксперт объяснил появление фейка о Путине и «кладбище для африканцев»

В соцсетях вновь всплыл фейк о том, что президент России Владимир Путин якобы назвал Африку «кладбищем для африканцев». Эксперт по информационной безопасности Руслан Осташко объяснил, почему люди верят откровенно лживым новостям и что нужно, чтобы остановить их распространение.

Информация представлена как скриншот поста, сделанного в аккаунте телекомпании Al Jazeera West Africa в Instagram.

«Российский президент Владимир Путин сказал: «Африка — это кладбище для африканцев». Если африканец богат, его счет находится в Швейцарии. Лечится он во Франции. Он инвестирует в Германии. Он делает покупки в Дубае. Он потребляет в Китае. Он молится в Риме или в Мекке. Его дети учатся в Европе. Он путешествует в Канаде, США и Европе. Когда он умирает, его хоронят в его родной стране в Африке. Африка — это всего лишь кладбище для африканцев. Как можно развивать кладбище?» — вот эти слова приписываются российскому лидеру в соцсетях.

Just let that sink in. The future is in #Africa pic.twitter.com/F7VM6X8Ziy — Hatari خطر ???????? (@Afrikkanbamba) September 4, 2019

«Новость» сегодня начали распространять в Twitter. Между тем, еще в июне 2019 года на сайте британского Центра демократии и развития (Centre for democracy and development, CDD) была публикация под заголовком «Говорил ли Путин, что Африка — это кладбище?».

В CDD провели фактчекинг информации из учетной записи Al Jazeera West Africa в Instagram, которая в начале лета была распространена на нескольких сайтах и в блогах, и пришли к выводу, что она ложная, поскольку не имеет достоверного источника.

«CDD fact-checkers рассмотрел заявленное с помощью инструментов проверки фактов, включая поиск Google, и обнаружил, что такой учетной записи Instagram нет. Кроме того, проверяющие проследили онлайн-присутствие Владимира Путина. История была прослежена до сообщения, которое было опубликовано на популярном нигерийском онлайн-форуме Nairaland. Эта история не имеет под собой никакой фактической основы и написана исключительно с целью дезинформировать нигерийцев и даже африканцев», — сообщается на сайте британского Центра демократии и развития.

Примечательно, что в аккаунтах Al Jazeera West Africa в том же Instagram и других соцсетях периодически появлялась фейковая информация о лидерах других государств, не только России. Так, к примеру, в декабре прошлого года там утверждалось, что президент Республики Руанда Поль Кагаме якобы заявил, что его страна — лучшая в Африке, а он — лучший среди лидеров африканских государств.

В погоне за интернет-трафиком это фейковое сообщение перепечатали разные африканские СМИ, и руководители некоторых стран, как, например, Ганы, даже выразили свой протест Кагаме. В результате президенту Руанды пришлось сделать официальное заявление о том, что он не говорил ничего подобного. И это заявление было размещено на официальной странице Al Jazeera в Facebook. Тогда же сообщалось, что фейковые новости штампует поддельный аккаунт.

Dear Ghana journalists, reporters ans bloggers; before you quote this #fakenews below for traffic, kindly do a little research on thr official @AlJazeera Facebook page.



This “Al jazeera West Africa” Facebook page is #fake. I repeat, this is fake. @PaulKagame never said that! pic.twitter.com/Xcjf7h88CP — @MacJordan ???????????????? (@MacJordaN) December 12, 2018

Чуть позже появилась информация, что поддельная страница Al Jazeera West Africa в Facebook поменяла логотип и название на The West African Hub.

«Но у них все еще есть английский сайт @AlJazeera в качестве основного, — написал пользователь Twitter под ником MacJordan в декабре 2018-го. — Давайте все бороться с фальшивыми новостями».

FAKE NEWS ALERT:



The fake “Al jazeera West Africa” Facebook page has just changed their name and logo to “The West African Hub”. They still have @AlJazeera English website as their website.



Let’s all fight fake news. #FakeNewsBusted HT @MaxiAmetorgoh pic.twitter.com/6hH2BLjknb — @MacJordan ???????????????? (@MacJordaN) December 13, 2018

Комментируя эту историю Федеральному агентству новостей, политолог, общественный деятель, видеоблогер, главный редактор издания PolitRussia.com, эксперт по информационной безопасности Руслан Осташко заметил, что «мы живем в эпоху постправды, когда людям без разницы, что было на самом деле, а важно, как об этом говорят лидеры общественного мнения на просторах интернета и как это подают СМИ, но уже в меньшей степени».

«Есть определенная группа лидеров общественного мнения. Это необязательно живые люди, это могут быть какие-то виртуальные сообщества, являющиеся для многих других авторитетами. Мы сейчас говорим про политику, но ведь есть группы в соцсетях, которые доказывают людям, что Земля на самом деле плоская, а все снимки из космоса — это монтаж. И им многие верят. Когда умные люди поняли, что людям не хватает перчинки и они верят во всякую ерунду, они начали использовать эти инструменты для политических целей. Появилась масса фейкоделов, которые занимаются изготовлением таких фриковских новостей. И пока наше общество очень доверчиво относится к информации в соцсетях, фейковые новости о Путине, который считает Африку кладбищем, не прекратятся», — сказал Руслан Осташко.

По мнению эксперта, победить фейкометов можно с помощью принятия законов, обязывающих пользователей автроизовываться в соцсетях.