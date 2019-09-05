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Путин пошутил про грибника Брилева на ВЭФ-2019

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Путин пошутил про грибника Брилева на ВЭФ-2019

Владивосток, 5 сентября. Президент России Владимир Путин пошутил про модератора пленарной сессии Восточного экономического форума — 2019 Сергее Брюлеве, который оказался грибником.

Во время обсуждения изменения климата Брилев привел пример из жизни.

«Я грибник, я последние два года до 20 октября грибы собираю, — констатировал журналист. — Такого никогда не было, и в этом, ясно, ничего хорошего нет».

Президент отреагировал на его историю, в шутку заподозрив модератора в поджоге лесов.

«Не вы леса поджигаете там, а?» — поинтересовался президент.

Путин пошутил про грибника Брилева на ВЭФ-2019

«Нет-нет — ответил Брилев. — Я только в Подмосковье».

Ранее Путин шуткой ответил на вопрос Брилева о предельном возрасте политика. Модератор встречи поинтересовался у 94-летнего премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, каков, на его взгляд, предельный возраст пребывания в политике. Гость из Малайзии ответил, что в его стране возрастая планка ограничена 95 годами.

«Владимир Владимирович?» — обратился ведущий к российскому лидеру, после чего в зале раздался смех.

«Я пока не дотягиваю», — с улыбкой ответил 66-летний президент России.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Телеведущий, заместитель директора, ГТК «Телеканал «Россия» Брилев ув прошлом году также был модератором пленарной сессии ВЭФ с участием Путина.

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