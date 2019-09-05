Билан объяснил, почему больше не хочет в «Голос»

Москва, 5 сентября. Известный российский исполнитель Дима Билан признался, что не хочет возвращаться в телепроект «Голос» в роли наставника, потому что устал.

Артист рассказал, что был бы рад снова принять участие в шоу, но сделать это ему мешает элементарная усталость. Кроме того, по мнению певца, на этом проекте свое он уже «отголосил», передает Starhit.

Кресло судьи и наставника на вокальном проекте Первого канала «Голос» Билан занимал неоднократно. Ему доводилось работать не только со взрослыми вокалистами, но и с юными исполнителями в отдельном проекте «Голос.Дети».

Наставники много раз признавались, что принимать решение о том, что тот или иной участник покинет проект — очень тяжело, особенно, если об этом приходится говорить ребенку.

«Тяжело все время быть честным», — признался Билан.

Он также признался, что сам за выпусками «Голоса» никогда не следил и программы со своим участием не смотрел, потому что, как и большинство артистов, не любит наблюдать себя на экране.

Билан рассказал, что несмотря на уход из шоу, продолжает поддерживать связь с участниками проекта и даже согласен пойти им навстречу и прорекламировать их творчество в своем Instagram, на который подписаны более 3,3 млн пользователей.

«У меня есть Instagram, где я могу «отпремьерить» трек без проблем, зазрения совести и подковерных проплат. Например, могу разместить песню молодой исполнительницы, которая действительно круто делает музыку. Совершенно спокойно!», — заявил исполнитель.

Будучи представителем нового поколения исполнителей, Билан говорит, что солидарен с мнением старшего коллеги Льва Лещенко о том, что новые певцы ведут себя на сцене чересчур развязно. Напомним, недавно эстрадный певец и народный артист РСФСР Лев Лещенко признался, что ему не по душе многие перемены, произошедшие в культурной жизни страны. Размышлениями он поделился во время конкурса «Новая волна» в Сочи.

При этом Билан, несмотря на солидарность с Лещенко, признается, что и сам порой позволяет себе лишнего.

«Я с ним согласен. Но таков запрос из мира на сегодняшний день — ничего не поделаешь. Более того, я сам в этом участвовал даже вчера. Разврата не было, но трусы были. Можете посмотреть мой Instagram — там все есть. Но искусство все же существует», — сказал артист.

Билан рассказал, что ему симпатично творчество певицы и композитора Тоси Чайкиной и исполнителя Сергея Сироткина, который больше известен как Sirotkin.

На сегодняшний Билан является одним из самых успешных российских исполнителей. В копилке 37-летнего артиста есть победа на международном конкурсе эстрадной песни Евровидение-2008, где Билан исполнил победную песню «Believe».