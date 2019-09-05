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Почему России не важно, кто управляет ракетами в Японии

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Клинцевич заявил, что России без разницы кто управляет ракетами в Японии

Сенатор Франц Клинцевич считает контрпродуктивным решение Японии разместить на своей территории американские системы ПРО.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время своего выступления на пленарном заседании пятого Восточного экономического форума заявил, что управление ракетами, размещенными США в Японии, будет якобы осуществляться Токио.

«Я хочу сказать, что Польша и Корея развертывают систему ПРО, но она принадлежит и управляется США. В Японии есть своя система противоракетной обороны. Она принадлежит Японии и управляется Японией, она не управляется США. Что касается внедрения Aegis Ashore, мы сейчас рассматриваем такую возможность, она тоже будет принадлежать Японии, и управление тоже будет принадлежать Японии. Поэтому это резко, то есть кардинально отличается от (системы ПРО — Прим. ФАН), которая размещается в Польше», — сказал японский премьер.

Комментируя заявление Синзо Абэ, член Совета Федерации Франц Клинцевич отметил, что «вопросы безопасности, а также размещение американских военных баз и американских же систем противоракетной обороны, должны быть увязаны с точки зрения обеспечения наших (японских и российских) договорных обязательств и мирного соглашения».

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ

«Попытка Японии оставить все как было, выкружить острова противоракетными системами, а может быть даже ракетами средней дальности контрпродуктивна. И это даже несмотря на то, что у нас действительно неплохие отношения, хорошая экономика, которая может развиваться в силу того, что мы намерены на пару с Токио дальше развивать Дальний Восток. Конечно, все эти вопросы должны быть увязаны вместе, ведь от того, как ведут себя США, как их поддерживают японцы — это элемент давления на Россию», — сказал сенатор в интервью корреспонденту ФАН.

Однако заявления японской стороны о том, что именно Токио будет управлять системой противоракетной обороны, разработанной и собранной в США, выглядят подозрительно. Ведь американские специалисты во время разработки своего вооружения явно оставили «бэкдор» при помощи которого, в случае необходимости, могут перехватить управление ПРО.

«Все это может колоссально снизить обороноспособность нашей страны, закрыть Тихоокеанский флот РФ в наших территориальных водах, снизив тем самым его мобильность, боеспособность. Поэтому разговор о мирном договоре необходимо увязывать со всеми этими существующими проблемами. Они не надуманны и мы хотим сказать, позиция Японии является очень важной, потому что пока что эта позиция контрпродуктивна, и США, строящие военные базы рядом с нашими границами, вызывают у нас крайне серьезное беспокойство. Эти базы же строятся не для того, чтобы ловить рыбку в Японском море. Они создаются для того, чтобы осуществлять давление на Российскую Федерацию и об этом надо прямо заявлять. Так что России без разницы кто управляет ракетами в Японии», — продолжил Клинцевич.

Войска США в Японии

По словам сенатора, Япония уже давно во многих отношениях зависит от Соединенных Штатов, которые в последние десятилетия только и делают, что пугают Токио угрозой со стороны Северной Кореи, Китая и России.

«Только поэтому они (японцы — Прим. ФАН) и задумались о размещении ракет на своей территории. Американцы работают с населением, но в данном случае здесь сказывается не столько влияние людей, сколько интересы японского политического истеблишмента, работающего с США», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в декабре 2017 года власти Японии приняли решение разместить на территории страны два наземных комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore производства США. Они могут быть размещены в префектурах Акита на северо-западе страны, а также в Ямагути, что на юго-западе. Радиус действия этих систем сможет покрыть всю территорию страны. Токио рассчитывает, что они войдут в строй до 2023 года. Решение вызвало негативную реакцию со стороны Москвы. При этом официальный Токио настаивает, что размещение Aegis Ashore не представляет угрозу для РФ.

Клинцевич заявил, что России без разницы кто управляет ракетами в Японии

5 сентября во Владивостоке проходит пленарное заседание Восточного экономического форума, в котором принимают участие президент России Владимир Путин, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

На сегодняшний день на Дальнем Востоке уже созданы 19 территорий опережающего развития. Улучшение региона продолжается. Помимо главной цели — уменьшения оттока населения, есть и другие: обеспечение потребности в трудовых ресурсах, повышение уровня социально-экономического развития ДФО, закрепление населения и повышение качества жизни жителей региона.

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