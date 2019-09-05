Почему России не важно, кто управляет ракетами в Японии

Сенатор Франц Клинцевич считает контрпродуктивным решение Японии разместить на своей территории американские системы ПРО.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время своего выступления на пленарном заседании пятого Восточного экономического форума заявил, что управление ракетами, размещенными США в Японии, будет якобы осуществляться Токио.

«Я хочу сказать, что Польша и Корея развертывают систему ПРО, но она принадлежит и управляется США. В Японии есть своя система противоракетной обороны. Она принадлежит Японии и управляется Японией, она не управляется США. Что касается внедрения Aegis Ashore, мы сейчас рассматриваем такую возможность, она тоже будет принадлежать Японии, и управление тоже будет принадлежать Японии. Поэтому это резко, то есть кардинально отличается от (системы ПРО — Прим. ФАН), которая размещается в Польше», — сказал японский премьер.

Комментируя заявление Синзо Абэ, член Совета Федерации Франц Клинцевич отметил, что «вопросы безопасности, а также размещение американских военных баз и американских же систем противоракетной обороны, должны быть увязаны с точки зрения обеспечения наших (японских и российских) договорных обязательств и мирного соглашения».

«Попытка Японии оставить все как было, выкружить острова противоракетными системами, а может быть даже ракетами средней дальности контрпродуктивна. И это даже несмотря на то, что у нас действительно неплохие отношения, хорошая экономика, которая может развиваться в силу того, что мы намерены на пару с Токио дальше развивать Дальний Восток. Конечно, все эти вопросы должны быть увязаны вместе, ведь от того, как ведут себя США, как их поддерживают японцы — это элемент давления на Россию», — сказал сенатор в интервью корреспонденту ФАН.

Однако заявления японской стороны о том, что именно Токио будет управлять системой противоракетной обороны, разработанной и собранной в США, выглядят подозрительно. Ведь американские специалисты во время разработки своего вооружения явно оставили «бэкдор» при помощи которого, в случае необходимости, могут перехватить управление ПРО.

«Все это может колоссально снизить обороноспособность нашей страны, закрыть Тихоокеанский флот РФ в наших территориальных водах, снизив тем самым его мобильность, боеспособность. Поэтому разговор о мирном договоре необходимо увязывать со всеми этими существующими проблемами. Они не надуманны и мы хотим сказать, позиция Японии является очень важной, потому что пока что эта позиция контрпродуктивна, и США, строящие военные базы рядом с нашими границами, вызывают у нас крайне серьезное беспокойство. Эти базы же строятся не для того, чтобы ловить рыбку в Японском море. Они создаются для того, чтобы осуществлять давление на Российскую Федерацию и об этом надо прямо заявлять. Так что России без разницы кто управляет ракетами в Японии», — продолжил Клинцевич.

По словам сенатора, Япония уже давно во многих отношениях зависит от Соединенных Штатов, которые в последние десятилетия только и делают, что пугают Токио угрозой со стороны Северной Кореи, Китая и России.

«Только поэтому они (японцы — Прим. ФАН) и задумались о размещении ракет на своей территории. Американцы работают с населением, но в данном случае здесь сказывается не столько влияние людей, сколько интересы японского политического истеблишмента, работающего с США», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в декабре 2017 года власти Японии приняли решение разместить на территории страны два наземных комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore производства США. Они могут быть размещены в префектурах Акита на северо-западе страны, а также в Ямагути, что на юго-западе. Радиус действия этих систем сможет покрыть всю территорию страны. Токио рассчитывает, что они войдут в строй до 2023 года. Решение вызвало негативную реакцию со стороны Москвы. При этом официальный Токио настаивает, что размещение Aegis Ashore не представляет угрозу для РФ.

5 сентября во Владивостоке проходит пленарное заседание Восточного экономического форума, в котором принимают участие президент России Владимир Путин, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

На сегодняшний день на Дальнем Востоке уже созданы 19 территорий опережающего развития. Улучшение региона продолжается. Помимо главной цели — уменьшения оттока населения, есть и другие: обеспечение потребности в трудовых ресурсах, повышение уровня социально-экономического развития ДФО, закрепление населения и повышение качества жизни жителей региона.