Спецпосланник ООН заявил о возможности прекращения огня в Ливии

Триполи, 5 сентября. Кратковременное перемирие в Ливии доказывает, что в стране можно добиться прекращения огня. Об этом в среду заявил специальный посланник ООН Гасан Саламе.

По его словам, были отдельные нарушения, однако в целом противоборствующие стороны приостановили боевые действия на время праздника Курбан-байрам. Саламе отметил, что перемирие позволило уменьшить уровень насилия, но для того, чтобы прекратить войну, международное сообщество должно повлиять на обе стороны конфликта и убедить их сложить оружие.

«В результате перемирия значительно сократилось насилие вдоль основных линий в южной части Триполи и в других местах. Несмотря на последующий рецидив насилия, был установлен принцип, согласно которому обе стороны могут достичь длительного перемирия», — пояснил Саламе.

В то же время дипломат выразил озабоченность в связи с тем, что присутствующие в Ливии иностранные наемники разжигают войну. Кроме того, некоторые страны снабжают стороны конфликта оружием, несмотря на эмбарго ООН.

Напомним, что в начале апреля главнокомандующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар направил войска в сторону Триполи, где заседает Правительство национального согласия. Военачальник заявил, что цель военных — освободить столицу «от террористов».

Ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в стране воцарилось двоевластие. На востоке государственные функции продолжил выполнять избранный народом парламент, а на западе воцарилось сформированное ООН Правительство национального согласия.