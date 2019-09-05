Украинский гранатомет с завода Порошенко попал в руки террористов раньше, чем в ВСУ

Москва, 5 сентября. Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки боевиков исламистской группировки «Боко харам» (запрещена в РФ) в Нигерии на год раньше, чем в Вооруженные силы Украины, заявил глава антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков.

«Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки исламистов «Боко харам» из Нигерии на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины», — сообщил эксперт в рамках второй международной конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».

Новиков отметил, что гранатомет УАГ-40 предназначался для нигерийской армии. Оружие производилось на предприятии, которое ранее называлось «Ленинская кузница». В момент поставки оружия завод принадлежал бывшему президенту страны Петру Порошенко.

ВСУ получили гранатомет, который являлся первой киевской военной разработкой в соответствии со стандартами НАТО, только в 2017 году после того, как в стране прошли госиспытания. При этом террористы еще в 2016 году публиковали снимки с трофейным оружием, среди которого находились и УАГ-40. Гранатометы на тот момент еще не до конца прошли испытания на Украине.

Ранее в Киеве сообщили, что за пять лет Украина экспортировала более 100 боевых танков. В 2014 году было продано одиннадцать Т-72 в Эфиопию и двенадцать в Нигерию. В следующем году было экспортировано четыре танка Т-72 в Эфиопию, одиннадцать Т-72М1 — в Нигерию, пять БМ «Оплот» — в Таиланд.