Владивосток, 5 сентября. Президент России Владимир Путин и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обсудили на встрече на ВЭФ-2019 вопрос обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

Медведчук по итогам встречи с российский лидером сообщил, что были обсуждены многие вопросы, в том числе «вопросы, связанные с освобождением наших граждан».

«Ничего больше сказать нельзя, потому что все будет тогда, когда будет объявлено об окончательной дате обмена. Думаю, что все должно быть хорошо», — сказал украинский политик.

Российский президент сообщил, что решение по обмену будет в ближайшее время объявлено совместно Москвой и Киевом.

Путин, комментируя упоминание Медведчуком украинских заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, заявил, что по этим лицам у Москвы «особая позиция».

«Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях», — подчеркнул глава российского государства.

В августе в СМИ стала появляться информация о возможном обмене заключенными между Москвой и Киевом. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что в переговорах с Украиной наблюдается прогресс.