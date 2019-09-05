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Нигерия объявила об эвакуации граждан из ЮАР после нападений на иностранцев

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Нигерия объявила об эвакуации граждан из ЮАР после нападений на иностранцев

Абуджа, 5 сентября. Авиакомпания Air Peace начнет эвакуацию граждан из Южно-Африканской Республики (ЮАР) после произошедших там нападений на иностранцев. Об этом объявил представитель МИД Нигерии Фердинанд Нвонье.

По его словам, владелец компании-перевозчика заявил о готовности отправить в ЮАР самолет для эвакуации с будущей пятницы. Перелет для граждан пообещали сделать бесплатным.

«Рекомендуется информировать своих родственников в Южной Африке, чтобы воспользоваться этой возможностью», — добавил представитель ведомства.

Напомним, массовые беспорядки начались на прошлой неделе в Йоханнесбурге, Претории и других крупных городах ЮАР. Полиция арестовала почти 300 человек и подтвердила несколько случаев гибели граждан. По словам аналитиков, поводом для недовольства послужил высокий уровень безработицы и низкая экономическая активность, которые привели к обострению социальных противоречий. В результате толпа начала нападать на мигрантов, прибывших из других стран Африки.

Произошедшее обострило отношения между ЮАР и Нигерией, а Гана и Эфиопия призвали Преторию немедленно принять меры, чтобы остановить насилие.

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Источник: Daily Post
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