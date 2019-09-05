В Совфеде назвали признание Крыма условием для заключения мирного договора РФ и Японии

Мирный договор с Японией, помимо всего прочего, должен быть связан с признанием Токио Крыма частью России. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации Игорь Морозов.

«Где Япония, а где Крым?»

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ перед встречей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил журналистам, что хотел бы вывести переговоры по мирному договору на новый уровень. Об этом сообщает японское агентство «Киодо».

Встреча состоялась на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке 4-6 сентября.

«Я бы хотел провести встречу с президентом России Путиным, чтобы способствовать переходу переговоров по мирному договору на новый уровень», — заявил Абэ.

При этом во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин назвал странным тот факт, что Токио не хочет выдавать визы жителям Крыма.

«Для нас очень странно, что Япония не выдает визы всем крымчанам. Где Япония, а где Крым?» — спросил российский лидер.

России спешить некуда

Как отметил Игорь Морозов, Япония находится в системе западных отношений, которые сегодня не признают законного волеизъявления жителей Крыма о возвращении в Россию. Поэтому Токио вместе с западными странами принял решение о проведении санкционной политики в отношении РФ из-за Крыма. Вместе с западными странами Европы Япония не выдает крымчанам визы.

«И это совершенно понятно. Но это не самый лучший способ выстраивать отношения с Российской Федерацией, в том числе и по мирному договору. Все должно быть гармонично и комплексно. Если Япония хочет продолжать переговорный процесс по мирному договору, то это, я думаю, должно быть привязано к признанию Крыма частью России. Нам спешить некуда», — пояснил Игорь Морозов.

Сенатор заметил, что острова (Итуруп, Шикотан, Кунашир и гряда Хабомаи), которые отошли России после Второй мировой войны, находятся в плоскости политического и экономического суверенитета РФ. Поэтому в этом вопросе слово должно быть за Японией, считает политик.

«Пока конкретных и предметных предложений от Токио не следует», — заключил Игорь Морозов.

Крым и Россия воссоединились по результатам проведенного на полуострове референдума в марте 2014 года. Подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за возвращение в состав РФ.

В свою очередь сенатор Олег Морозов заявил, что любое посягательство на суверенитет Российской Федерации над Курильскими островами будет пресекаться. Это будет делаться и по дипломатическим, и по политическим каналам.